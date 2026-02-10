“Mentiras y abandono”: la fuerte denuncia por traición que sacude a la escudería de Franco Colapinto

La estructura que integra Franco Colapinto quedó en el centro de una tormenta que excede a la pista. La discusión dejó de ser deportiva y pasó a un terreno político, industrial y social luego de que el alcalde de Viry-Châtillon, Jean-Marie Vilain, hiciera públicas acusaciones muy duras contra Alpine y Renault por el rumbo adoptado para los próximos años en la Fórmula 1.