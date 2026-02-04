Qué examen enfrentará Franco Colapinto antes del inicio de la Fórmula 1

Franco Colapinto sigue adelante con su preparación rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y en los próximos días tendrá un nuevo desafío en pista. El argentino participará de los tests de pretemporada que se desarrollarán entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, una instancia clave para terminar de afinar detalles antes del inicio del campeonato.