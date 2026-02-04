Qué examen enfrentará Franco Colapinto antes del inicio de la Fórmula 1

Franco Colapinto sigue adelante con su preparación rumbo a la temporada 2026 de la Fórmula 1 y en los próximos días tendrá un nuevo desafío en pista. El argentino participará de los tests de pretemporada que se desarrollarán entre el 11 y el 13 de febrero en el Circuito Internacional de Bahréin, una instancia clave para terminar de afinar detalles antes del inicio del campeonato.
Las pruebas podrían realizarse a puertas cerradas, tal como ocurrió semanas atrás en Barcelona, debido a los inconvenientes de fiabilidad que presentaron varios equipos con los nuevos monoplazas tras la implementación de la reglamentación 2026. En ese contexto, las escuderías tendrán libertad para organizar el trabajo de sus pilotos, ya sea alternando turnos de mañana y tarde o distribuyendo los días de manera equitativa.
Colapinto llegará a Sakhir con buenas sensaciones tras lo mostrado en España. En los ensayos privados disputados en Barcelona, el piloto de Alpine acumuló una cantidad importante de vueltas, un aspecto fundamental para ganar confianza con el A526. Además, dejó registros alentadores ya que fue segundo en una de las sesiones de la primera jornada y cuarto en otro tramo de la práctica apenas dos días después.
La actividad en Bahréin no marcará el final de la pretemporada. Una semana más tarde, entre el 18 y el 20 de febrero, los pilotos volverán a girar en el mismo circuito para completar la puesta a punto final antes del primer Gran Premio del año, previsto del 6 al 8 de marzo en Australia.
El argentino buscará dejar atrás un 2025 complejo, su temporada de estreno en la categoría, en la que no logró sumar puntos en las 18 competencias que disputó. De cara a este nuevo año, el panorama dentro del equipo francés es diferente. Alpine incorporó motores Mercedes, alcanzó el peso mínimo reglamentario y acumuló muchas horas de trabajo en el túnel de viento con el objetivo de mejorar la aerodinámica del auto.
A eso se suma que Colapinto participó por primera vez en aspectos vinculados al diseño del monoplaza, un factor que podría traducirse en una mayor comodidad al volante.