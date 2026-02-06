Alerta en la Fórmula 1: un cambio reglamentario de último momento podría afectar a Alpine y a Franco Colapinto

La Fórmula 1 todavía no puso en marcha de manera oficial la temporada 2026 y ya transita una de las discusiones técnicas más tensas de los últimos años. A pocos días del inicio de la pretemporada en Bahréin, la FIA evalúa un cambio clave en la interpretación del reglamento técnico que podría alterar el mapa de rendimientos y afectar directamente a Alpine, el equipo con el que está vinculado Franco Colapinto.