Evolución de los precios: visiones dispares en Tucumán

Los sectores que registraron mayores presiones inflacionarias en enero fueron: restaurantes, hoteles, alimentos, bebidas no alcohólicas, bienes y servicios varios, y salud. En particular, alimentos y bebidas continúan siendo los rubros con más variaciones en precios, con incrementos que varían entre 2,5% y 4,1% según distintas consultoras. Siguiendo esta línea, se destaca especialmente el aumento en carnes y verduras, categorías de consumo cotidiano que impactan en el gasto de las familias.