Evolución de los precios: visiones dispares en Tucumán

Empresarios locales dieron su opinión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero que se conoció ayer, en medio de la controversia por la postergación en la actualización de la canasta de consumo y tras la reciente salida de Marco Lavagna del organismo, quien fue reemplazado por Pedro Lines.
Las estimaciones del sector privado indicaban una desaceleración respecto al 2,8% de diciembre, con proyecciones mensuales que se sitúan entre el 2,4% y el 2,6%. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central estimaba un incremento del 2,4% para enero y proyecta una inflación interanual del 22,4% para el cierre de 2026
Los sectores que registraron mayores presiones inflacionarias en enero fueron: restaurantes, hoteles, alimentos, bebidas no alcohólicas, bienes y servicios varios, y salud. En particular, alimentos y bebidas continúan siendo los rubros con más variaciones en precios, con incrementos que varían entre 2,5% y 4,1% según distintas consultoras. Siguiendo esta línea, se destaca especialmente el aumento en carnes y verduras, categorías de consumo cotidiano que impactan en el gasto de las familias.
En línea con el dato nacional, comerciantes tucumanos reportan incrementos que alcanzan hasta el 5% en enero. Fernando Rojano, encargado de la carnicería Rojano, confirma esta tendencia. Señala que su negocio experimentó dos aumentos desde el inicio del año: primero del 3% y luego del 4% en los cortes de carne.
Gabriela Coronel, presidenta de la Cámara de Comercio de Tucumán, ofrece una perspectiva matizada. Si bien reconoce el aumento de precios, enfatiza que enero y febrero representan tradicionalmente meses de baja actividad comercial, con caídas de ventas que oscilan entre el 30% y el 40%.
“Enero y febrero son periodos complejos para el comercio”, explica Coronel. “Las familias están en receso vacacional, lo que modifica sus patrones de gasto y consumo. Los clientes priorizan otros gastos y se produce un cambio generalizado en los hábitos de compra. Y el comercio actúa como termómetro de la sociedad, reflejando estas dinámicas”, añadió.
Oportunidades estratégicas
Más allá de los desafíos inmediatos, Coronel visualiza estas circunstancias como oportunidades estratégicas. “Es un momento propicio para liquidar stock, generar promociones y coordinar acciones conjuntas en preparación para las nuevas temporadas y la reapertura del ciclo lectivo. Aunque el consumo se contrajo significativamente el año pasado debido a la reducción del poder adquisitivo”, dijo
Complementando estos datos, Oscar Asencio, dueño de la Distribuidora El Bajo, comenta sobre el comportamiento de precios al por mayor. Según su reporte, la mayoría de las empresas proveedoras ha aplicado incrementos que oscilan entre el 5% y el 7%.
En el rubro de lácteos, los aumentos han sido significativos desde un 5% en la primera quincena de enero y un 5% adicional días después. Las bebidas registran variaciones similares. Asencio también destaca que los alimentos, bebidas y lácteos son los sectores más impactados por la coyuntura económica actual, presionando directamente los costos de operación de distribuidoras y comercios minoristas.
El panorama de enero revela una inflación moderada a nivel nacional, pero con presiones persistentes en sectores clave como alimentos y bebidas.
A nivel local, la realidad de Tucumán refleja estas dinámicas nacionales, aunque atenuadas por la estacionalidad característica de los primeros meses del año. Los comerciantes locales enfrentan aumentos de costos, mientras que a la vez deben gestionar una demanda contraída.
