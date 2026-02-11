La inflación creció, con alimentos y bebidas haciendo punta en las subas

Impacto regional: la inflación en el NOA subió un 2,8%

En el desagregado regional, el Noroeste Argentino (NOA) se ubicó, junto con el Gran Buenos Aires, entre las zonas con menor variación mensual de precios. En enero, el IPC regional avanzó un 2,8%, levemente por debajo del promedio nacional. Dentro de la canasta del NOA, las mayores subas correspondieron a Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,1%), Restaurantes y hoteles (3,0%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,7%). En el otro extremo, la región se destacó por la estabilidad absoluta en Prendas de vestir y calzado, con una variación del 0,0%, la más baja del país para ese rubro. Educación, en tanto, mostró un incremento moderado del 0,7%. En el informe anterior del Indec, la variación mensual había sido del 2,6%, mientras que el acumulado anual alcanzó 31,4%, prácticamente en línea con el total país.



