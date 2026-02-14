iPhone plegable: qué se sabe de los modelos que Apple estaría en desarrollo

Sin embargo, Apple tendría todo listo para lanzarse a competir en un segmento en el que corre con clara desventaja frente a Samsung, Motorola y varias marcas chinas. Según reconstruyen distintas fuentes de la industria, la compañía lleva al menos cinco años trabajando internamente en prototipos de teléfonos plegables, aunque todavía no habría encontrado una fórmula que considere completamente lista para el mercado.