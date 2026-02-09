Cinco trucos sencillos para ahorrar datos móviles en tu celular

Si los datos móviles siguen activados en nuestros celulares, todas las aplicaciones siguen procesando contenido y, por ende, enviándonos notificaciones para las que es necesario el internet. Por eso, desactivar los datos en los momentos en que no estamos utilizándolos permite un ahorro considerable. Los tiempos muertos como los momentos en que estamos trasladándonos de un lugar a otro o durmiendo son ejemplos de momentos en que pueden apagarse.