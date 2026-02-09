Cinco trucos sencillos para ahorrar datos móviles en tu celular

La conectividad se volvió imprescindible hoy en día. Las actividades que realizamos día a día en nuestros celulares se vuelven impracticables si no contamos con conexión Wi Fi o con datos móviles mientras estamos fuera de casa o del trabajo.
Sin embargo, los abonos mensuales y las cargas periódicas que hacemos suelen no resultar suficientes y acabarse antes de la próxima acreditación. Por eso se volvieron más que necesarios los trucos y configuraciones que permiten ahorrar datos móviles.
Cinco trucos para ahorrar datos móviles
Desactivar datos
Si los datos móviles siguen activados en nuestros celulares, todas las aplicaciones siguen procesando contenido y, por ende, enviándonos notificaciones para las que es necesario el internet. Por eso, desactivar los datos en los momentos en que no estamos utilizándolos permite un ahorro considerable. Los tiempos muertos como los momentos en que estamos trasladándonos de un lugar a otro o durmiendo son ejemplos de momentos en que pueden apagarse.
Cambiar configuración de descarga
Las aplicaciones de mensajería, principalmente, tienen configuraciones que permiten limitar la descarga de archivos. WhatsApp y Telegram, por ejemplo, dejan a elección de sus usuraios la opción de descargar archivos siempre (incluso con conexión a datos), descargarlos solo con conexión Wi Fi o no descargarlos nunca (descarga manual). Esta configuración es útil, por ejemplo, en los grupos en los que muchas veces no formamos parte de la conversación ni vemos todo el contenido que se envía.
Tener cuidado con archivos grandes
Casi cada movimiento que se realice con aplicaciones que necesitan conexión implicará un cierto consumo de datos. Pero hay archivos que pesan menos y otros que pesan más. Con estos últimos es particularmente necesario tener cuidado ya que serán los que demanden más datos. Por ende, se recomienda dejar las descargas de este tipo para cuando haya una conexión Wi Fi.
Establecer límite de uso de datos
Todos los teléfonos celulares tienen una configuración que permite el ahorro de datos. Se puede solicitar que el dispositivo envíe una notificación cuando se supere el consumo de una determinada cantidad de datos en el día, en la semana o en el mes. De esta manera estaremos atentos a la cantidad de internet móvil que nos queda disponible.
Quitar las actualizaciones automáticas
Las aplicaciones más utilizadas tienden a tener nuevas versiones disponibles todo el tiempo. Este es el ejemplo de WhatsApp, Instagram, Twitter, Tik Tok, apps bancarias y muchas más, incluso videojuegos. Para hacer las actualizaciones es necesario tener conexión. Por eso las tiendas de todos los sistemas operativos permiten cancelar las actualizaciones automáticas que pueden hacerse en momentos en que no tenemos una red Wi Fi disponible.