En oficinas y entre números: la sorprendente carrera que estudió Germán Martitegui antes de llegar a la cocina

Hoy Germán Martitegui es uno de los cocineros más reconocidos de Argentina. Incluso a nivel internacional, uno de sus restaurantes fue reconocido como el mejor del país en 2013. Desde hace más de 25 años, la carrera de Martitegui entre hornos y hornallas no para de crecer y ya atravesó las experiencias a las que miles de cocineros aspiran. Pero antes de eso, el pasado del jurado de “Masterchef” estuvo absolutamente alejado de la comida.