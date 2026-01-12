Eugenia Tobal habló de su salida de MasterChef Celebrity y aclaró qué pasó con Germán Martitegui

Eugenia Tobal recordó su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y habló sobre los rumores que señalaban que había tenido un conflicto con Germán Martitegui. En un mano a mano con Ángel De Brito, la actriz se sinceró sobre la eliminación que se produjo en la emisión del miércoles 10 de diciembre de 2025, cuando el jurado decidió salvar a Sofía “La Reini” Gonet.
Dejó en claro que su situación personal fue determinante. “Estaba pasando mal fuera del programa”, reveló. “Estaba detonada, no sé cómo llegué a fin de año”, reconoció. La delicada salud de su perro Romeo la tenía profundamente angustiada y necesitaba estar en su casa. A eso se sumó el estrés propio del reality, las extensas jornadas de grabación, la presión de cocinar y la exigencia de recibir devoluciones del jurado sin ser una profesional. Al evaluar su experiencia, la actriz entendió que lo negativo pesaba más que lo positivo.
Pese a todo, destacó el desafío de haberse animado al formato. “Fue muy interesante probar el formato, me gustó la idea. Yo siempre decía que no porque no me sentía muy cómoda con el formato reality”, contó. Sin embargo, al cumplir 50 años decidió aceptar la propuesta. Con el correr de los días, comprendió por qué antes había rechazado participar del ciclo gastronómico.
En ese contexto, Ángel De Brito fue directo al consultar sobre un supuesto maltrato del jurado: “Por Martitegui, te maltrataba, te decía cosas feas”. Tobal fue contundente al desmentirlo y aclaró que no existía un conflicto personal. “Él es distante y es muy tímido también. Asume que tiene una mala forma, no era puntualmente conmigo”, explicó.
De todos modos, admitió que hubo un cruce puntual. “Yo estaba mal, no estaba muy receptiva, estaba muy sensible. Me dijo una pavada del plato, como un ‘no entendés lo que te estoy diciendo’”. Ese comentario la afectó y, según relató, alguien escuchó su descargo fuera de cámara, lo que derivó en la viralización del episodio.
Lejos de escalar el conflicto, Tobal buscó aclarar la situación cara a cara con el cocinero. Reconoció que el comentario no le gustó, pero también admitió que atravesaba un momento emocional muy frágil: “estaba muy sensible, re llorona” por los problemas personales que enfrentaba.
Por último, aclaró un punto clave sobre su salida del programa: más allá de las versiones, explicó que no renunció, ya que contractualmente no tenía esa posibilidad.