Eugenia Tobal habló de su salida de MasterChef Celebrity y aclaró qué pasó con Germán Martitegui

Dejó en claro que su situación personal fue determinante. “Estaba pasando mal fuera del programa”, reveló. “Estaba detonada, no sé cómo llegué a fin de año”, reconoció. La delicada salud de su perro Romeo la tenía profundamente angustiada y necesitaba estar en su casa. A eso se sumó el estrés propio del reality, las extensas jornadas de grabación, la presión de cocinar y la exigencia de recibir devoluciones del jurado sin ser una profesional. Al evaluar su experiencia, la actriz entendió que lo negativo pesaba más que lo positivo.