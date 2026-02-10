Secciones
EspectáculosTV, Cine y Series

“En el barro” estrena segunda temporada esta semana: ¿qué papel interpretará la “China” Suárez?

El personaje de la actriz jugará a dos puntas dentro del penal de "La Quebrada" y acrecentará los motivos de enfrentamiento de los dos grandes bandos dentro de la cárcel.

La China Suárez se pondrá en la piel de Nicole, una prostituta VIP que llega a La Quebrada. La China Suárez se pondrá en la piel de Nicole, una prostituta VIP que llega a La Quebrada. Foto: Instagram China Suárez
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

Después del gran éxito que tuvo “El Marginal”, los creadores decidieron apostar a más junto con Netflix. “En el barro” tuvo buena recepción en su primera temporada y la producción apostó a una continuación. La segunda parte ya tiene fecha de estreno y en las imágenes y adelantos se pudieron reconocer caras nuevas: las viejas reclusas ahora compartirán celdas con nuevas internas y la “China” Suárez interpretará a una de ellas.

"Hay que ser muy...": Juariu filtró un escándalo entre la China Suárez y las hijas de Icardi

Hay que ser muy...: Juariu filtró un escándalo entre la China Suárez y las hijas de Icardi

Los nuevos capítulos llegarán a la plataforma de streaming esta semana. A partir del viernes 13, los espectadores podrán elegir el contenido para visualizarlo en sus pantallas. El penal femenino de La Quebrada volverá a ser escenario de las escenas más descarnadas, cruentas y violentas de la ficción carcelaria. Así, solo restan unas cuantas horas para el gran lanzamiento.

Quiénes son los nuevos personajes de “En el barro”

La “China” Suárez volverá al ruedo con la ficción después del estreno de su última película “Parking”, una comedia de acción dirigida por Agustín Rolandelli, difundida por Disney+ y coprotagonizada por Marc Clotet. Pero la actriz de “Casi Ángeles” no será la única en sumarse al cast de “En el barro”, porque la producción anunció el ingreso de otras grandes actrices.

Desde la cuenta @CheNetflix –el perfil argentino de Netflix– se anticiparon las imágenes de esta nueva temporada. “Las puertas de La Quebrada están a punto de abrir y ellas son las protagonistas”, anunciaron en una de las publicaciones. Allí se pudieron ver los ingresos de Verónica Llinás, que interpretará a “La Gringa”, y Julieta Ortega, que dará vida al personaje de Helena, quien vive en un pabellón junto a su pequeño hijo.

¿Qué papel interpretará la “China” Suárez en “En el barro”?

En esta nueva temporada, Suárez interpretará a un personaje que juega a dos puntas, según anticipó la revista Caras. La ex Teen Angels interpreta a Nicole García, novia de “La Gringa”, una de las líderes del penal con quien Gladys –protagonista de la primera temporada– deberá enfrentarse para concentrar algo del poder del lugar.

Con el paso de los capítulos, el personaje de la “China” dará un giro. Pasará a usar su poder sobre “La Gringa”, para quien ella representa una debilidad, y buscará darle celos con el bando opositor: el de Gladys. “Para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida”, sostuvieron los adelantos sobre el rol protector de la protagonista con la prostituta VIP a la que interpretará Suárez.

Temas Eugenia "China" SuárezNetflix
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

Estas son las 10 películas más vistas en Argentina esta semana

La segunda temporada de En el barro ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo es?

La segunda temporada de "En el barro" ya tiene fecha de estreno: ¿cuándo es?

Lo más popular
Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
1

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras
2

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
3

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
4

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
5

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
6

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Más Noticias
Marcela Ruiz salió cruce del Defensor Oficial que publicó una Carta a los jueces ante quienes litigo

Marcela Ruiz salió cruce del Defensor Oficial que publicó una "Carta a los jueces ante quienes litigo"

Esta es la vitamina que ensancha los vasos sanguíneos y mejora la circulación de la sangre

Esta es la vitamina que ensancha los vasos sanguíneos y mejora la circulación de la sangre

Adiós a la caída del pelo: cuál es la planta que ayuda al crecimiento del cabello y cómo usarla

Adiós a la caída del pelo: cuál es la planta que ayuda al crecimiento del cabello y cómo usarla

Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

Alerta meteorológica naranja y amarilla: gran parte del país espera tormentas y vientos fuertes

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

Efecto de la "carta" a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

“Mi defendido no es un buchón”, dijo un defensor de Carreras

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Comentarios