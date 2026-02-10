“En el barro” estrena segunda temporada esta semana: ¿qué papel interpretará la “China” Suárez?

Desde la cuenta @CheNetflix –el perfil argentino de Netflix– se anticiparon las imágenes de esta nueva temporada. “Las puertas de La Quebrada están a punto de abrir y ellas son las protagonistas”, anunciaron en una de las publicaciones. Allí se pudieron ver los ingresos de Verónica Llinás, que interpretará a “La Gringa”, y Julieta Ortega, que dará vida al personaje de Helena, quien vive en un pabellón junto a su pequeño hijo.