“En el barro” estrena segunda temporada esta semana: ¿qué papel interpretará la “China” Suárez?

Después del gran éxito que tuvo “El Marginal”, los creadores decidieron apostar a más junto con Netflix. “En el barro” tuvo buena recepción en su primera temporada y la producción apostó a una continuación. La segunda parte ya tiene fecha de estreno y en las imágenes y adelantos se pudieron reconocer caras nuevas: las viejas reclusas ahora compartirán celdas con nuevas internas y la “China” Suárez interpretará a una de ellas.
Los nuevos capítulos llegarán a la plataforma de streaming esta semana. A partir del viernes 13, los espectadores podrán elegir el contenido para visualizarlo en sus pantallas. El penal femenino de La Quebrada volverá a ser escenario de las escenas más descarnadas, cruentas y violentas de la ficción carcelaria. Así, solo restan unas cuantas horas para el gran lanzamiento.
Quiénes son los nuevos personajes de “En el barro”
La “China” Suárez volverá al ruedo con la ficción después del estreno de su última película “Parking”, una comedia de acción dirigida por Agustín Rolandelli, difundida por Disney+ y coprotagonizada por Marc Clotet. Pero la actriz de “Casi Ángeles” no será la única en sumarse al cast de “En el barro”, porque la producción anunció el ingreso de otras grandes actrices.
Desde la cuenta @CheNetflix –el perfil argentino de Netflix– se anticiparon las imágenes de esta nueva temporada. “Las puertas de La Quebrada están a punto de abrir y ellas son las protagonistas”, anunciaron en una de las publicaciones. Allí se pudieron ver los ingresos de Verónica Llinás, que interpretará a “La Gringa”, y Julieta Ortega, que dará vida al personaje de Helena, quien vive en un pabellón junto a su pequeño hijo.
¿Qué papel interpretará la “China” Suárez en “En el barro”?
En esta nueva temporada, Suárez interpretará a un personaje que juega a dos puntas, según anticipó la revista Caras. La ex Teen Angels interpreta a Nicole García, novia de “La Gringa”, una de las líderes del penal con quien Gladys –protagonista de la primera temporada– deberá enfrentarse para concentrar algo del poder del lugar.