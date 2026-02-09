"Hay que ser muy...": Juariu filtró un escándalo entre la China Suárez y las hijas de Icardi

Un conflicto estalló dentro del mundo del espectáculo entre Eugenia Suárez, que arremetió con furia contra la panelista Victoria "Juariu" Braier tras varias publicaciones sobre el festejo de su hija menor. La influencer relató mediante su cuenta: “Tengo información de último momento. ¿Vieron que fue el cumple de la hija de La China y Benjamín? Bueno parece ser, y está confirmado por fuentes cercanas, que la malla que tiene puesta (la hija menor de la China) es un regalo de Icardi a (su hija más chica)”.
La tensión escaló cuando la comunicadora vinculó una prenda de vestir con la disputa legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara. Según la integrante del ciclo televisivo, existieron presiones judiciales para forzar la presencia de las niñas en aquel evento familiar. La panelista aseguró ante sus seguidores: “Se habría presentado todo en la justicia. Parece que (la hija menor de Wanda Nara) vio todo por TikTok y se puso mal”.
Qué reveló Juariu para enfurecer a La China Suárez
Mauro Icardi envió notificaciones legales para intentar que sus hijas asistieran a la celebración. “Icardi le mandó carta documento a Wanda para que vayan las hijas al cumple. El juez decidió escuchar a las menores y ellas no querían, ya que él no estaba en el cumple. Parece que Icardi les dijo que si van, Eugenia les da regalos. Ellas dijeron que no, entonces les negaron los regalos que tenían para ellas, como los del cumpleaños de (la hija mayor de Icardi) que le dijo que, si no iba, se los iba a dar”, describió para comenzar Juariu.
Aquella falta de acuerdo derivó en una exigencia judicial urgente por parte del deportista profesional. Juariu cuestionó la actitud paterna al querer obligar a las menores a participar de un festejo donde él no estaría. Ella concluyó: “Como dijeron que no, Icardi fue con orden judicial de 24 horas. Y no se la dieron. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no está, qué pesado. ¿Y como respuesta a todo eso le ponen la malla de (la hija menor de Wanda) que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo? ¿Por qué tanta insistencia en que vayan si ni Icardi estaba? Y la verdad es que son niñas que no tienen nada que ver con nada, eso está más que claro. Aquí son los padres, no ellas, por supuesto".
La reacción de La China Suárez
La respuesta de la madre de la niña fue contundente y con total indignación. Eugenia Suárez desde su perfil oficial calificó el accionar de la periodista de farandula como bullying.“Victoria Braier, alias ‘Juariu’. De hostigar y fomentar el bullying no se vuelve. Hay que ser muy mierda2, subió La China.
Ante los agravios recibidos, la especialista en redes sociales defendió su labor informativa sin retroceder en sus dichos. Ella aclaró que su enfoque permaneció centrado en el marco legal y no en el bienestar directo de los infantes. En su defensa, manifestó: “Eugenia Suárez, alias ‘la China’ me acusa de hostigar. Solo di información. No hablo de los menores sino del contexto y del supuesto ida y vuelta judicial. Los que exponen, en tal caso, desde que empezó todo, son los protagonistas y el entorno”.