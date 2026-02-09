"Hay que ser muy...": Juariu filtró un escándalo entre la China Suárez y las hijas de Icardi

Aquella falta de acuerdo derivó en una exigencia judicial urgente por parte del deportista profesional. Juariu cuestionó la actitud paterna al querer obligar a las menores a participar de un festejo donde él no estaría. Ella concluyó: “Como dijeron que no, Icardi fue con orden judicial de 24 horas. Y no se la dieron. Lo loco es que las obligue a ir a un cumple que él no está, qué pesado. ¿Y como respuesta a todo eso le ponen la malla de (la hija menor de Wanda) que le regaló el padre? ¿Qué es? ¿Un castigo? ¿Por qué tanta insistencia en que vayan si ni Icardi estaba? Y la verdad es que son niñas que no tienen nada que ver con nada, eso está más que claro. Aquí son los padres, no ellas, por supuesto".