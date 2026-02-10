Argentina empeoró en el Índice de Transparencia: retroceso de cinco puestos y alerta por la gestión de Milei

En el segundo año de gestión de Javier Milei, la Argentina empeoró su desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) que elabora Transparencia Internacional. El país obtuvo 36 puntos sobre 100, un descenso que lo hizo caer cinco lugares en el ranking mundial, posicionándose en el puesto 104 entre 182 naciones.