Argentina empeoró en el Índice de Transparencia: retroceso de cinco puestos y alerta por la gestión de Milei

En el segundo año de gestión de Javier Milei, la Argentina empeoró su desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) que elabora Transparencia Internacional. El país obtuvo 36 puntos sobre 100, un descenso que lo hizo caer cinco lugares en el ranking mundial, posicionándose en el puesto 104 entre 182 naciones.
Con este resultado, Argentina comparte escalafón con Belice y Ucrania, al quedar relegada detrás de países como Zambia, Gambia y República Dominicana. Desde Poder Ciudadano (capítulo local de la ONG), atribuyen este fenómeno a una "ausencia total de interés" por parte del Ejecutivo en impulsar una agenda anticorrupción.
Impacto judicial y falta de respuesta oficial
El informe coincide con hitos judiciales críticos: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por cohecho y fraude al Estado, y los avances en la causa $Libra.
Según Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, estos casos no solo exponen sospechas de corrupción, sino que revelan la falta de una "respuesta contundente" por parte del Gobierno para sancionar estas conductas.
El escenario regional
En América, Argentina ocupa el puesto 19 de 33 países. Mientras Canadá (75) y Uruguay (73) lideran la transparencia regional, Argentina se aleja del promedio mundial -que este año bajó a 42 puntos-, al consolidar una tendencia de "ubicación muy mala" que, advierten expertos, ahuyenta a los inversores.