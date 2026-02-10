Secciones
Argentina empeoró en el Índice de Transparencia: retroceso de cinco puestos y alerta por la gestión de Milei

La falta de una agenda anticorrupción le pasa factura a la administración libertaria en el ranking mundial.

Javier Milei, presidente de la Nación. Javier Milei, presidente de la Nación.
Hace 1 Hs

En el segundo año de gestión de Javier Milei, la Argentina empeoró su desempeño en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) que elabora Transparencia Internacional. El país obtuvo 36 puntos sobre 100, un descenso que lo hizo caer cinco lugares en el ranking mundial, posicionándose en el puesto 104 entre 182 naciones.

Con este resultado, Argentina comparte escalafón con Belice y Ucrania, al quedar relegada detrás de países como Zambia, Gambia y República Dominicana. Desde Poder Ciudadano (capítulo local de la ONG), atribuyen este fenómeno a una "ausencia total de interés" por parte del Ejecutivo en impulsar una agenda anticorrupción.

Impacto judicial y falta de respuesta oficial

El informe coincide con hitos judiciales críticos: el procesamiento de Diego Spagnuolo, ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por cohecho y fraude al Estado, y los avances en la causa $Libra. 

Según Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, estos casos no solo exponen sospechas de corrupción, sino que revelan la falta de una "respuesta contundente" por parte del Gobierno para sancionar estas conductas.

El escenario regional

En América, Argentina ocupa el puesto 19 de 33 países. Mientras Canadá (75) y Uruguay (73) lideran la transparencia regional, Argentina se aleja del promedio mundial -que este año bajó a 42 puntos-, al consolidar una tendencia de "ubicación muy mala" que, advierten expertos, ahuyenta a los inversores.

Milei suspendió su viaje a Estados Unidos y delegó la agenda presencial en Federico Sturzenegger

Régimen Penal Juvenil: tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición, el proyecto se tratará la próxima semana en Diputados

Mariano Cuneo Libarona: El chico de 14 años sabe perfectamente lo que hace

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad
"Mi defendido no es un buchón", dijo un defensor de Carreras
Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos
Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso
Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle
La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán
Recuerdos fotográficos: 1992. Roxette fascina a Tucumán

La empresa de Santiago Blaquier negocia la adquisición del segundo ingenio en Tucumán

Efecto de la carta a magistrados: jueces reafirman su compromiso con la sociedad

"Mi defendido no es un buchón", dijo un defensor de Carreras

Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Cuál fue la mecánica del ataque al joven en Tafí del Valle

Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

Reforma laboral y Ley penal juvenil: amenazas y hermetismo marcan una semana clave en el Congreso

