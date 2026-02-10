Horóscopo: cuál es la lección que estos signos del zodiaco necesitan aprender durante la temporada de Acuario

Este signo atraviesa un proceso de revisión profunda sobre las exigencias, tanto las que se impone a sí mismo como las que provienen del exterior. Capricornio marca con precisión hasta dónde puede y quiere llegar, rechazando cualquier compromiso que comprometa su estabilidad. Poner estos límites le permite concentrar todos sus recursos en sostener lo que realmente importa, logrando sus objetivos sin caer en un estado de agotamiento total.