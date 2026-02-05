Resolvieron uno de los grandes misterios sobre el cáncer y podría ayudar a su prevención

El estudio, liderado por Rod Bremner de la Universidad de Toronto y en el que participó David Santamaría del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS), encontró que las células con un ciclo celular más corto, con una división más rápida, son mucho más propensas a convertirse en cancerosas. En cambio, las células con ciclos de división más largos son más resistentes a esta transformación, incluso si tienen las mismas alteraciones genéticas peligrosas. Esta relación se mantuvo constante en diferentes tipos de tumores estudiados.