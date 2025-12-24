Santiago Blaquier irrumpe en el mercado azucarero tucumano: está a un paso de comprar el ingenio Concepción

Un nuevo actor ingresa al mercado sucroalcoholero de Tucumán. No se trata de un desconocido en el mundo de los negocios, sino de un empresario con presencia en la agroindustria nacional. Hasta hace pocos días, Santiago Blaquier integraba el Comité Ejecutivo del Grupo Ledesma, que administra el ingenio jujeño del mismo nombre -la principal fábrica del país-. Sin embargo, optó por dejar su lugar en la mesa de decisiones para impulsar la expansión de su propia empresa.