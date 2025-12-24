Santiago Blaquier irrumpe en el mercado azucarero tucumano: está a un paso de comprar el ingenio Concepción

Un nuevo actor ingresa al mercado sucroalcoholero de Tucumán. No se trata de un desconocido en el mundo de los negocios, sino de un empresario con presencia en la agroindustria nacional. Hasta hace pocos días, Santiago Blaquier integraba el Comité Ejecutivo del Grupo Ledesma, que administra el ingenio jujeño del mismo nombre -la principal fábrica del país-. Sin embargo, optó por dejar su lugar en la mesa de decisiones para impulsar la expansión de su propia empresa.
Con Desdelsur SA -productora, comercializadora y exportadora de legumbres- como antecedente y principal desafío fuera de la órbita de Ledesma, Santiago Blaquier decidió ahora apostar un gran capital y realizar una importante inversión en el sector azucarero local, a partir de la casi confirmada compra del ingenio Concepción, el más grande de los 14 que operan en la provincia.
El empresario ya firmó con Martín Luque, referente del grupo Luque, una carta de intención para la adquisición de la planta ubicada en Banda del Río Salí, al este del Gran Tucumán. Restan resolver algunos detalles, principalmente puntos vinculados al marco legal.
Las negociaciones entre las partes avanzaron en el último tramo, en medio de una puja de ofertas de distintas estructuras empresariales, como “Coca Cola Andina”. Sin embargo, el diálogo entre Luque y Blaquier se adelantó y permitió alcanzar un acuerdo sobre el valor y otras condiciones del traspaso, que se anunciarían a fin de año -si no surgen eventualidades-. Posiblemente, el martes 30 de diciembre.
Según supo LA GACETA, la operación se cerraría en torno de los U$S100 millones y contemplaría la compra del ingenio Concepción. Por lo pronto, el proyecto se enfoca en la administración de la planta, no así en la adquisición o alquiler de tierras en Tucumán.
Quién es el empresario
En caso de que se formalice, se trata de la segunda “apuesta grande” de Santiago Blaquier tras el caso de Desdelsur SA. Esta última es un negocio integrado dedicado a la producción, procesamiento, comercialización y exportación de legumbres, como porotos, garbanzos, semillas de chía o nueces de pecan. La empresa posee 45.000 hectáreas en Salta.
Blaquier, según lo definen en el ámbito empresarial, es un impulsor de proyectos como estrategia de expansión. En distintos momentos, habría planteado dentro del Comité Ejecutivo de Ledesma la inserción de este grupo líder en Tucumán mediante la compra de ingenios, como Bella Vista y Santa Bárbara. Sin embargo, esas iniciativas no prosperaron.
Su llegada también incluye a Martín Franzini, quien hasta las últimas semanas era responsable del área de Negocio de Azúcar y Alcohol de Ledesma. Era quien llevaba adelante la compra de azúcar, por ejemplo, en Tucumán. De acuerdo con las últimas novedades, encabezaría también el proyecto como responsable del ingenio Concepción.
En ese contexto, en la compañía Ledesma aclararon que “no es parte interviniente o involucrada en esta posible transacción, en este proyecto que es personal”.
El mercado local
Como publicó LA GACETA, en el sector azucarero, varias adquisiciones marcaron la actividad empresarial en los últimos meses. En mayo, Salta Refrescos tomó el control del ingenio Bella Vista, con una inversión cercana a los U$S31,2 millones, administrando la planta pero sin incluir las operaciones de la destilería, que quedaron bajo el control del grupo Minetti, junto con la deshidratadora de bioetanol. La otra fábrica de este grupo es el ingenio Famaillá.
En octubre, el Grupo Budeguer adquirió la mayoría del paquete accionario de Azucarera del Litoral S.A. (Azucarlito), empresa uruguaya con sede en Paysandú dedicada al refinamiento de azúcar crudo y con fuerte presencia en el mercado local. Ese mismo grupo también está a cargo de la preparación de la próxima campaña del ingenio Santa Bárbara, ubicado en Aguilares.