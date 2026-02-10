Laura Madariaga, la tucumana que quiere escalar los siete picos más altos del mundo

Amor a primera vista

El contacto con el aire libre es algo innato, propio de la elección de su carrera y su oficio de paisajista. De pequeña fue el mountainbike, pero la bicicleta se volvió un obstáculo para su ímpetu de llegar a nuevos lugares, así que el trekking fue el segundo paso. Allí su historia se cruzó con la de héroes nacionales. No fueron deportistas de élite sus referentes para las siguientes caminatas. “Hice dos cruces de los Andes, porque San Martín es mi prócer preferido”. Aquellos puntos emblemáticos se volvieron el prólogo de su obsesión: el coloso más alto de América estaba a pocos kilómetros.