Tucumana montañista: a no olvidarse de la bajada y los recursos

La cima es, como advirtió Laura Madariaga, solo el 50% de la montaña. Al volver al campamento hay que revisar si todas las extremidades están funcionales - quitarse las botas y encontrarse con una gangrena no es una idea agradable - si la vista no fue afectada por el reflejo de la luz y no debe olvidarse que todos los deshechos de la fisiología humana deben llevarse en una bolsa hasta abajo de la montaña, ya de regreso.