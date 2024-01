En ese sentido, afirma que antes de cada expedición se encarga de hacer una programación meticulosa del viaje, con análisis y cálculos de lo recorridos, de la logística y de los tiempos estimados. “Me acuerdo que en el momento que se me cambiaron los planes por culpa del clima se me desconfiguró todo. La ecuación estaba con un factor que no estaba alineado. Pero bueno, es el factor que lo pone la montaña. Ahí es cuando uno tiene que manejar su cabeza y su ansiedad; estaban todas las tareas hechas y la montaña dijo que no”, recuerda.