Secciones
SociedadActualidad

Quién es la argentina que ganó una cifra millonaria en Pasapalabra España

Rosa Rodríguez batió el récord de premio en el programa español tras completar el Rosco.

Quién es la argentina que ganó una cifra millonaria en Pasapalabra España
Hace 1 Hs

La argentina Rosa Rodríguez se ha convertido esta noche en la ganadora del mayor premio de la historia de Pasapalabra al completar el Rosco final, y que le ha permitido llevarse 2.716.000 euros, una cifra nunca antes alcanzada en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3, España.

La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos enfrentándose con Manu Pascual, ha cerrado así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato. Han sido meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que ha enganchado a casi dos millones de espectadores y que se ha convertido en un reclamo del concurso, que promedia en lo que va de temporada un 20,3 % de cuota de pantalla.

Este Rosco final se ha resuelto con el suspenso que ha definido toda la temporada. Rosa ha alcanzado la última vuelta con el tiempo muy justo: cuando quedaban tres segundos, regresó a la letra M y a la pregunta siguiente: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP?.

Y, temblando, ha pronunciado el apellido correcto, "Morrall",  y todos los presentes estallaron en aplausos, y ya no ha habido margen para más preguntas ni para réplica porque el  premio ya tenía dueña.

Quién es Rosa, la ganadora del Pasapalabra en España

Rosa, de 32 años, nacida en Quilmes (Argentina) y criada en Galicia es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la tele durante la pandemia, entre ellos éste.

Rosa llegó a ‘Pasapalabra’ el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival, Manu, madrileño de 29 años, que se había incorporado el 16 de mayo.

Es una profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza, la que ha terminado imponiéndose en el momento decisivo y ha logrado superar el récord que ostentaba hasta ahora Rafa Castaño de 2.272.000 euros.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó
1

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque
2

Una pareja de tucumanos produce plantas carnívoras en barrio El Bosque

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”
3

Molinuevo cuestionó la decisión judicial tras el ataque en Tafí del Valle: “No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje”

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial
4

Sancionan a una abogada por invocar jurisprudencia inexistente generada por inteligencia artificial

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes
5

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle
6

Un ataque en Las Estancias se parece al registrado en Tafí del Valle

Más Noticias
Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

Alerta en la Ruta 307: desprendimientos a la altura del km 26 demoran el paso a los Valles

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la reasistencia

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Momentos de tensión bajo el puente: quiso cruzar la 24 de Septiembre y el agua lo tapó

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

Viernes bajo agua: cortes de tránsito en la zona del Canal Sur y alerta por tormentas fuertes

¿Cuántos años vivirás según tu fecha de nacimiento? La numerología lo explica

¿Cuántos años vivirás según tu fecha de nacimiento? La numerología lo explica

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Por qué no deberías usar el celular como despertador: tres razones de peso

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

Salí con paraguas: hay alerta amarilla y se esperan lluvias durante todo el viernes en Tucumán

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

36 meses en barrica: la apuesta audaz de un Gran Reserva tucumano que desafía la tendencia de los vinos jóvenes

Comentarios