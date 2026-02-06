Quién es la argentina que ganó una cifra millonaria en Pasapalabra España

La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos enfrentándose con Manu Pascual, ha cerrado así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato. Han sido meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que ha enganchado a casi dos millones de espectadores y que se ha convertido en un reclamo del concurso, que promedia en lo que va de temporada un 20,3 % de cuota de pantalla.