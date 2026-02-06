Quién es la argentina que ganó una cifra millonaria en Pasapalabra España

La argentina Rosa Rodríguez se ha convertido esta noche en la ganadora del mayor premio de la historia de Pasapalabra al completar el Rosco final, y que le ha permitido llevarse 2.716.000 euros, una cifra nunca antes alcanzada en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3, España.
La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos enfrentándose con Manu Pascual, ha cerrado así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato. Han sido meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que ha enganchado a casi dos millones de espectadores y que se ha convertido en un reclamo del concurso, que promedia en lo que va de temporada un 20,3 % de cuota de pantalla.
Este Rosco final se ha resuelto con el suspenso que ha definido toda la temporada. Rosa ha alcanzado la última vuelta con el tiempo muy justo: cuando quedaban tres segundos, regresó a la letra M y a la pregunta siguiente: ¿Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido jugador más valioso de la NFL, por la agencia AP?.
Y, temblando, ha pronunciado el apellido correcto, "Morrall", y todos los presentes estallaron en aplausos, y ya no ha habido margen para más preguntas ni para réplica porque el premio ya tenía dueña.
Quién es Rosa, la ganadora del Pasapalabra en España
Rosa, de 32 años, nacida en Quilmes (Argentina) y criada en Galicia es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la tele durante la pandemia, entre ellos éste.
Rosa llegó a ‘Pasapalabra’ el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival, Manu, madrileño de 29 años, que se había incorporado el 16 de mayo.
Es una profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza, la que ha terminado imponiéndose en el momento decisivo y ha logrado superar el récord que ostentaba hasta ahora Rafa Castaño de 2.272.000 euros.