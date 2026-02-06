Salta: allanaron una clínica privada y hallaron equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil

Una clínica privada de Salta quedó bajo investigación judicial luego de que se constatara que utilizaba aparatología neonatal perteneciente al Hospital Público Materno Infantil. El procedimiento fue realizado este martes por personal de la Unidad de Investigación UDEC, en el marco de una causa por la presunta sustracción de equipamiento médico.
Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante el operativo se detectó la presencia de seis equipos de uso clínico neonatal, propiedad del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, que se encontraban instalados y en pleno funcionamiento en los servicios de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología de la Clínica del Centro – Red IMAC. Parte del equipamiento habría sido entregado originalmente bajo la modalidad de comodato.
La investigación fue ordenada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, tras una denuncia presentada por el director del hospital público, quien advirtió el faltante de equipos esenciales para la atención neonatal. El procedimiento incluyó allanamientos en la empresa NEOFENIX S.R.L., firma que presta servicios médicos dentro de la clínica privada.
Durante el registro, los investigadores confirmaron que los equipos estaban siendo utilizados para brindar soporte vital a bebés internados, motivo por el cual la fiscal se comunicó de inmediato con la jueza de Garantías N° 8, Claudia Puertas. Para no interrumpir tratamientos ni poner en riesgo la vida de los pacientes, se resolvió no secuestrar los dispositivos, sino realizar su relevamiento, identificación y designar un depositario judicial, responsabilidad que recayó en el administrador del establecimiento.
En el avance de la causa también se determinó que un médico de planta del Hospital Público Materno Infantil, que cumple funciones en el área de Gestión de Neonatología, figura como socio fundador de NEOFENIX S.R.L., empresa cuyo objeto social incluye prácticas de neonatología y pediatría.
La firma desarrolla sus actividades en la clínica privada ubicada en calle Alvarado 858, mientras la investigación continúa para determinar posibles responsabilidades penales vinculadas al uso irregular de equipamiento sanitario público en el ámbito privado.