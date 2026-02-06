Salta: allanaron una clínica privada y hallaron equipamiento neonatal del Hospital Público Materno Infantil

Durante el registro, los investigadores confirmaron que los equipos estaban siendo utilizados para brindar soporte vital a bebés internados, motivo por el cual la fiscal se comunicó de inmediato con la jueza de Garantías N° 8, Claudia Puertas. Para no interrumpir tratamientos ni poner en riesgo la vida de los pacientes, se resolvió no secuestrar los dispositivos, sino realizar su relevamiento, identificación y designar un depositario judicial, responsabilidad que recayó en el administrador del establecimiento.