Las emotivas despedidas de los ex Boca Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo

Por su parte, Martín Palermo, actual entrenador y uno de los máximos goleadores de la historia xeneize, también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse. “Gracias, Miguel, por tu legado y los momentos compartidos. QEPD”, escribió, acompañando sus palabras con una foto donde se los ve juntos en un entrenamiento. La publicación recibió miles de mensajes de apoyo y fue compartida por distintas cuentas vinculadas al club.