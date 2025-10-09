Las emotivas despedidas de los ex Boca Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino continúa despidiendo con dolor a Miguel Ángel Russo, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Su partida golpeó especialmente a Boca Juniors, donde forjó un vínculo único con sus jugadores y dejó un sello imborrable. En las últimas horas, dos de los grandes ídolos del club, Carlos Tévez y Martín Palermo, expresaron su afecto y gratitud hacia el entrenador.
A través de sus redes sociales, Tévez publicó una historia con una frase sencilla pero cargada de sentimiento. “Gracias por todo, Miguel. Por siempre en mi corazón”, escribió el exdelantero junto a una imagen del técnico, mensaje que rápidamente se replicó entre hinchas y colegas. La relación entre ambos había sido cercana durante su etapa compartida en Boca, marcada por respeto mutuo y admiración.
Por su parte, Martín Palermo, actual entrenador y uno de los máximos goleadores de la historia xeneize, también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse. “Gracias, Miguel, por tu legado y los momentos compartidos. QEPD”, escribió, acompañando sus palabras con una foto donde se los ve juntos en un entrenamiento. La publicación recibió miles de mensajes de apoyo y fue compartida por distintas cuentas vinculadas al club.
La muerte de Russo también motivó que la Liga Profesional suspendiera el partido que Boca debía disputar ante Barracas Central el sábado. La AFA comunicó oficialmente la postergación del encuentro por respeto al entrenador y a su familia. Desde Barracas, su presidente Matías Tapia expresó su apoyo a la dirigencia xeneize y destacó que el club acataría cualquier decisión tomada en honor a Russo.
Un adiós que une a todo el fútbol argentino
El duelo por la pérdida del técnico traspasó colores y fronteras. Instituciones, jugadores y dirigentes coincidieron en resaltar su calidad humana, su estilo de trabajo y la huella que dejó en cada club que dirigió. La Bombonera se prepara para despedirlo en una jornada histórica, donde el pueblo boquense volverá a demostrar que los verdaderos ídolos nunca se van del todo.