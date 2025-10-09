Secciones
DeportesFútbol

Las emotivas despedidas de los ex Boca Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo

El fallecimiento del DT provocó una ola de tristeza en el mundo "xeneize". Dos ídolos como Tévez y Palermo le dedicaron sentidos mensajes en redes sociales.

Las emotivas despedidas de los ex Boca Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo
Hace 1 Hs

El fútbol argentino continúa despidiendo con dolor a Miguel Ángel Russo, quien falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Su partida golpeó especialmente a Boca Juniors, donde forjó un vínculo único con sus jugadores y dejó un sello imborrable. En las últimas horas, dos de los grandes ídolos del club, Carlos Tévez y Martín Palermo, expresaron su afecto y gratitud hacia el entrenador.

A través de sus redes sociales, Tévez publicó una historia con una frase sencilla pero cargada de sentimiento. “Gracias por todo, Miguel. Por siempre en mi corazón”, escribió el exdelantero junto a una imagen del técnico, mensaje que rápidamente se replicó entre hinchas y colegas. La relación entre ambos había sido cercana durante su etapa compartida en Boca, marcada por respeto mutuo y admiración.

Las emotivas despedidas de los ex Boca Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo

Por su parte, Martín Palermo, actual entrenador y uno de los máximos goleadores de la historia xeneize, también utilizó su cuenta de Instagram para despedirse. “Gracias, Miguel, por tu legado y los momentos compartidos. QEPD”, escribió, acompañando sus palabras con una foto donde se los ve juntos en un entrenamiento. La publicación recibió miles de mensajes de apoyo y fue compartida por distintas cuentas vinculadas al club.

Las emotivas despedidas de los ex Boca Carlos Tévez y Martín Palermo a Miguel Ángel Russo

La muerte de Russo también motivó que la Liga Profesional suspendiera el partido que Boca debía disputar ante Barracas Central el sábado. La AFA comunicó oficialmente la postergación del encuentro por respeto al entrenador y a su familia. Desde Barracas, su presidente Matías Tapia expresó su apoyo a la dirigencia xeneize y destacó que el club acataría cualquier decisión tomada en honor a Russo.

Un adiós que une a todo el fútbol argentino

El duelo por la pérdida del técnico traspasó colores y fronteras. Instituciones, jugadores y dirigentes coincidieron en resaltar su calidad humana, su estilo de trabajo y la huella que dejó en cada club que dirigió. La Bombonera se prepara para despedirlo en una jornada histórica, donde el pueblo boquense volverá a demostrar que los verdaderos ídolos nunca se van del todo.

Temas Miguel Ángel Russo Club Atlético Boca JuniorsTorneo Clausura 2025
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

Lo más popular
Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas
1

Procesan por lavado de activos y otros delitos al ex intendente de Alberdi Campos, a su esposa la legisladora Figueroa y a otras cuatro personas

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans
2

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira
3

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires
4

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán
5

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos
6

La élite azucarera monopoliza los cargos

Más Noticias
Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Revelaron el último pedido que le hizo Miguel Ángel Russo a su familia antes de morir

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

Javier Milei y su hemana Karina Milei fueron abucheados e increpados en el centro de Buenos Aires

El largo partido del fútbol femenino

El largo partido del fútbol femenino

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

El FMI cree que la ayuda está cerca y Milei respira

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

Ledesma comprará 200.000 toneladas de azúcar de Tucumán

La élite azucarera monopoliza los cargos

La élite azucarera monopoliza los cargos

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

El “Petiso David” dice que la Policía le “plantó” los cinco kilos de marihuana en su casa

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Tucumán será sede de un debate médico por las infancias trans

Comentarios