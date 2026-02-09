San Martín sigue de cerca a dos futbolistas de Tucumán Central
El club analiza sumar a Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos, dos figuras del "Rojo" que se destacaron en el Regional Federal Amateur y aparecen como opciones con proyección, conocimiento del medio y hambre de crecimiento para el proyecto de San Martín de Tucumán.
San Martín continúa activo en el mercado de pases y, en las últimas horas, comenzó a tomar fuerza una alternativa que combina proyección deportiva y conocimiento del medio: la posible incorporación de dos futbolistas de Tucumán Central, protagonistas del último Regional Federal Amateur. Los apuntados son Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos, dos nombres que aparecen en la órbita del “Santo” tras rendimientos destacados con el “Rojo” de Villa Alem.
La idea de San Martín no es nueva. En un contexto donde el club busca reforzar el plantel con jugadores que conozcan la idiosincrasia del fútbol tucumano y lleguen con hambre de crecimiento, la lupa vuelve a posarse sobre los equipos locales. En ese escenario, Tucumán Central aparece como un semillero inmediato, con futbolistas que vienen compitiendo y marcando diferencias en el plano regional.
El caso de Medina es particular. Capitán y referente de Tucumán Central, el delantero fue el goleador del club durante 2024 y se transformó en una de las caras visibles del equipo. Su rendimiento lo llevó incluso a dar un salto: pasó a Sarmiento de La Banda para disputar el Federal A, aunque luego regresó al “Rojo”. A los 26 años, Medina acumula recorrido y experiencias que lo colocan nuevamente en el radar de San Martín.
No es la primera vez que el “Santo” observa de cerca al centrodelantero. El año pasado participó de una prueba junto a Facundo Alarcón, Lucas Sánchez y Aníbal Paz, quien finalmente fue el único que logró quedarse durante el ciclo de Ariel Martos. Según pudo averiguar LA GACETA, en caso de concretarse su llegada, Medina sería evaluado por el cuerpo técnico actual y luego se definirá si puede convertirse en una alternativa real dentro del proyecto de Andrés Yllana.
Medina se desempeña como centrodelantero, pero no es un “9” estático. Su principal virtud es la movilidad, la capacidad para salir del área y asociarse, algo que encaja con la idea de buscar variantes ofensivas que no se limiten a una sola función. En una entrevista con LA GACETA en 2024, el propio jugador dejó en claro cuál es su norte. “El objetivo que siempre he tenido es hacerme reconocido por mi rendimiento en la cancha. Poco a poco lo estoy logrando, pero mi meta pendiente es convertirme en jugador profesional. Trabajo día a día para eso”, dijo.
El otro nombre en carpeta es el de Martínez Llanos, con un perfil distinto pero igualmente atractivo. El extremo también tiene un recorrido liguista sólido: en 2024 se consagró campeón de la Copa Tucumán con Sportivo Guzmán, y luego recaló en Tucumán Central, donde terminó de explotar. Allí se consolidó como una de las figuras del equipo y fue autor de un gol histórico: el que le dio al “Rojo” de Villa Alem su primera Liga Tucumana, en la final frente a Concepción FC.
Martínez Llanos se mueve por las bandas, es ágil, rápido y con buen uno contra uno. En los últimos metros muestra atrevimiento y desequilibrio, atributos que San Martín viene buscando para ampliar su abanico ofensivo. Su crecimiento sostenido en el ámbito local lo posiciona como una apuesta interesante.
Por ahora, todo se maneja con cautela. No hay confirmaciones oficiales ni avances cerrados, pero el interés existe y las conversaciones están abiertas. San Martín observa, analiza y no descarta mirar hacia adentro de la provincia para reforzarse. Medina y Martínez Llanos, desde Tucumán Central, esperan. Para ambos, el posible salto al “Santo” representaría mucho más que un pase: sería la chance concreta de acercarse al fútbol profesional desde el lugar donde todo empieza a hacerse más real.