Secciones
DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín sigue de cerca a dos futbolistas de Tucumán Central

El club analiza sumar a Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos, dos figuras del "Rojo" que se destacaron en el Regional Federal Amateur y aparecen como opciones con proyección, conocimiento del medio y hambre de crecimiento para el proyecto de San Martín de Tucumán.

SE SUMARÍAN DESPUÉS DE LA FINAL. Nelson Martínez Llanos y Bruno Medina están cerca de sumarse al Santo. SE SUMARÍAN DESPUÉS DE LA FINAL. Nelson Martínez Llanos y Bruno Medina están cerca de sumarse al "Santo".
Hace 1 Hs

San Martín continúa activo en el mercado de pases y, en las últimas horas, comenzó a tomar fuerza una alternativa que combina proyección deportiva y conocimiento del medio: la posible incorporación de dos futbolistas de Tucumán Central, protagonistas del último Regional Federal Amateur. Los apuntados son Bruno Medina y Nelson Martínez Llanos, dos nombres que aparecen en la órbita del “Santo” tras rendimientos destacados con el “Rojo” de Villa Alem.

La idea de San Martín no es nueva. En un contexto donde el club busca reforzar el plantel con jugadores que conozcan la idiosincrasia del fútbol tucumano y lleguen con hambre de crecimiento, la lupa vuelve a posarse sobre los equipos locales. En ese escenario, Tucumán Central aparece como un semillero inmediato, con futbolistas que vienen compitiendo y marcando diferencias en el plano regional.

El caso de Medina es particular. Capitán y referente de Tucumán Central, el delantero fue el goleador del club durante 2024 y se transformó en una de las caras visibles del equipo. Su rendimiento lo llevó incluso a dar un salto: pasó a Sarmiento de La Banda para disputar el Federal A, aunque luego regresó al “Rojo”. A los 26 años, Medina acumula recorrido y experiencias que lo colocan nuevamente en el radar de San Martín.

No es la primera vez que el “Santo” observa de cerca al centrodelantero. El año pasado participó de una prueba junto a Facundo Alarcón, Lucas Sánchez y Aníbal Paz, quien finalmente fue el único que logró quedarse durante el ciclo de Ariel Martos. Según pudo averiguar LA GACETA, en caso de concretarse su llegada, Medina sería evaluado por el cuerpo técnico actual y luego se definirá si puede convertirse en una alternativa real dentro del proyecto de Andrés Yllana.

Medina se desempeña como centrodelantero, pero no es un “9” estático. Su principal virtud es la movilidad, la capacidad para salir del área y asociarse, algo que encaja con la idea de buscar variantes ofensivas que no se limiten a una sola función. En una entrevista con LA GACETA en 2024, el propio jugador dejó en claro cuál es su norte. “El objetivo que siempre he tenido es hacerme reconocido por mi rendimiento en la cancha. Poco a poco lo estoy logrando, pero mi meta pendiente es convertirme en jugador profesional. Trabajo día a día para eso”, dijo.

El otro nombre en carpeta es el de Martínez Llanos, con un perfil distinto pero igualmente atractivo. El extremo también tiene un recorrido liguista sólido: en 2024 se consagró campeón de la Copa Tucumán con Sportivo Guzmán, y luego recaló en Tucumán Central, donde terminó de explotar. Allí se consolidó como una de las figuras del equipo y fue autor de un gol histórico: el que le dio al “Rojo” de Villa Alem su primera Liga Tucumana, en la final frente a Concepción FC.

Martínez Llanos se mueve por las bandas, es ágil, rápido y con buen uno contra uno. En los últimos metros muestra atrevimiento y desequilibrio, atributos que San Martín viene buscando para ampliar su abanico ofensivo. Su crecimiento sostenido en el ámbito local lo posiciona como una apuesta interesante.

Por ahora, todo se maneja con cautela. No hay confirmaciones oficiales ni avances cerrados, pero el interés existe y las conversaciones están abiertas. San Martín observa, analiza y no descarta mirar hacia adentro de la provincia para reforzarse. Medina y Martínez Llanos, desde Tucumán Central, esperan. Para ambos, el posible salto al “Santo” representaría mucho más que un pase: sería la chance concreta de acercarse al fútbol profesional desde el lugar donde todo empieza a hacerse más real.

Temas Club Tucumán CentralSan Martín de TucumánRegional Federal AmateurAndrés YllanaNelson Martínez Llanos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle
1

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Carta a los jueces ante quienes litigo
2

Carta a los jueces ante quienes litigo

Catalán sobre las comunas: “Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”
3

Catalán sobre las comunas: “Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana
4

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria
5

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos
6

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

Más Noticias
Catalán sobre las comunas: “Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”

Catalán sobre las comunas: “Nadie quiere depender de un delegado comunal o de un puntero para acceder a derechos básicos”

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Liberaron a Máximo Carreras, el otro acusado de atacar a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Sede confirmada: Tucumán Central ya conoce dónde jugará la final por el ascenso al Federal A

Sede confirmada: Tucumán Central ya conoce dónde jugará la final por el ascenso al Federal A

El truco de los expertos para que el perfume dure 24 horas

El truco de los expertos para que el perfume dure 24 horas

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Los cinco electrodomésticos que debes desenchufar de noche para bajar tu factura de luz

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana

Tucumán, en alerta amarilla: se esperan lluvias en el inicio de la semana

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

La UNT espera el aval judicial para avanzar con la Ciudad Universitaria

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

El avance narco en Tucumán está acompañado por otros delitos

Comentarios