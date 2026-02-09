San Martín sigue de cerca a dos futbolistas de Tucumán Central

Medina se desempeña como centrodelantero, pero no es un “9” estático. Su principal virtud es la movilidad, la capacidad para salir del área y asociarse, algo que encaja con la idea de buscar variantes ofensivas que no se limiten a una sola función. En una entrevista con LA GACETA en 2024, el propio jugador dejó en claro cuál es su norte. “El objetivo que siempre he tenido es hacerme reconocido por mi rendimiento en la cancha. Poco a poco lo estoy logrando, pero mi meta pendiente es convertirme en jugador profesional. Trabajo día a día para eso”, dijo.