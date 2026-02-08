¿Cómo sigue la causa del ataque en Tafí del Valle?

El jueves 29 de enero, Patricio Ledezma (19), según la acusación de la fiscal Mónica García de Targa, fue agredido por unos 15 jóvenes a la salida del boliche La Cañada. El ataque se habría originado por un incidente previo registrado en el interior del local. El lunes 2, el fiscal Marcelo Leguizamón consiguió que un juez autorizara la detención de Santiago Bagne (18) y de César Máximo Carreras (19). Por pedido del Ministerio Público, ambos fueron acusados de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores. Los dos jóvenes fueron enviados al penal de Benjamín Paz.