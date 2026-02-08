¿Cómo sigue la causa del ataque en Tafí del Valle?

El expediente iniciado por la agresión a un joven a la salida de un boliche en Tafí del Valle entrará en una etapa de definiciones. No sólo podría resolverse la situación de los dos únicos procesados, sino también la situación procesal de otras personas mencionadas en la investigación. Algunos de ellos, según la madre de uno de los detenidos, no se encontrarían en la provincia.
El jueves 29 de enero, Patricio Ledezma (19), según la acusación de la fiscal Mónica García de Targa, fue agredido por unos 15 jóvenes a la salida del boliche La Cañada. El ataque se habría originado por un incidente previo registrado en el interior del local. El lunes 2, el fiscal Marcelo Leguizamón consiguió que un juez autorizara la detención de Santiago Bagne (18) y de César Máximo Carreras (19). Por pedido del Ministerio Público, ambos fueron acusados de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores. Los dos jóvenes fueron enviados al penal de Benjamín Paz.
Macario Santamarina y Gonzalo Azcárate impugnaron la resolución. El juez Edgardo Sánchez les dio la razón a los defensores, quienes plantearon que los acusadores no habían fundamentado correctamente la imputación formulada, y ordenó la libertad de Bagnes. Con Carreras no ocurrió lo mismo, ya que sus abogados no recurrieron el fallo dictado por el juez Javier Núñez Campero.
Análisis
El fiscal Gerardo Salas, que reemplazará en la investigación a García de Targa -quien asumirá hoy como fiscal regional del Centro Judicial Capital-, deberá analizar numerosas cuestiones que quedaron pendientes.
Todas las partes realizaron presentaciones y solicitaron la incorporación de pruebas. “Hemos pedido que se incorporen videos y testimonios que sirven para demostrar que nuestro asistido no agredió a nadie esa jornada”, aseguró Santamarina. “Cuando tengamos todo listo, solicitaremos su sobreseimiento”, añadió el abogado. Bagnes se encuentra en libertad, pero continúa procesado en la causa.
“El caso está en los albores de la investigación. Si bien en los primeros días sólo teníamos videos caseros, en las últimas horas la pesquisa avanzó bastante. Cada día surge mayor claridad sobre lo que sucedió aquella noche”, dijo José María Molina, representante legal de la familia de la víctima. El abogado confirmó que también presentó certificados para acreditar las consecuencias del ataque.
“Un odontólogo señaló que sufrió daños en dos piezas dentarias y un profesional de la salud mental indicó que la agresión le generó un trauma que le provoca ataques de pánico”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
Molina anticipó un dato que podría permitir el avance de la investigación. “Tenemos identificadas a varias personas. Esperamos algunas precisiones para ser certeros en la comparación rostro-ropa-contextura de los sospechosos. Es cuestión de tiempo”, explicó.
En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que la Policía, a través de especialistas en Delitos Telemáticos, elaboró un informe sobre el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad halladas en el lugar y en la zona donde se registraron los dos incidentes.
Si bien el contenido del informe se mantiene bajo estricta reserva, no sólo permitiría establecer quiénes fueron los agresores de Ledezma, sino que además podría complicar la situación de Bagnes, el joven que recuperó la libertad el sábado.
Un misterio
Según la teoría del caso, la víctima fue atacada por un grupo de personas, pero hasta el momento sólo dos fueron procesadas. Santamarina insiste en que la única participación de su asistido fue la de separar y ayudar a Ledezma. También trascendió que días después se comunicó con el lesionado para pedirle disculpas, aunque nunca identificó a los agresores.
“Eso surgirá cuando se analice su celular, que no sólo entregó, sino que además facilitó su PIN para que los peritos puedan desbloquearlo”, aseguró el defensor.
“En la audiencia no lo hizo porque íbamos a convalidar la acusación que se le había formulado”, explicaron sus abogados. “El panorama ahora es diferente. Vamos a aportar todas las pruebas necesarias para que quede totalmente desvinculado de la causa”, añadió Santamarina.
El caso de Carreras es distinto. Continúa detenido en el penal de Benjamín Paz porque sus defensores consideraron que no era necesario impugnar la resolución. Él sí aportó nombres, aunque por el momento no fueron tenidos en cuenta por la fiscalía.
El martes, cuando los policías se presentaron en su domicilio, Carreras se abalanzó sobre ellos y les habría gritado: “¿Por qué me detienen a mí? No hice nada. Los que le pegaron fueron B. I. y M. C. R.”. Esas palabras quedaron registradas en el acta de allanamiento labrada por los efectivos. El joven no reiteró esas afirmaciones durante la audiencia y sus defensores tampoco realizaron una presentación para que fueran evaluadas por la fiscal García de Targa.
Ambos jóvenes son conocidos en Concepción y, hasta el cierre de esta edición, no se pudo confirmar si juegan al rugby en Huirapuca, como se sospecha. Según la investigación, el incidente previo al ataque se habría generado por una situación entre un amigo de Ledezma y una joven, que sería hermana de uno de ellos.
¿Fuera de la provincia?
“Mi hijo es el más inocente de todos. Él era el que estaba más alejado del grupo y ni siquiera se acercó a separar. Nos alegramos por la libertad de Santiago, pero exigimos que mi hijo tenga el mismo tratamiento”, sostuvo María José Medina, madre de Carreras.
La mujer, en una nota publicada en Vientos Tucumanos, afirmó: “Se aportaron todos los datos sobre quiénes fueron los autores de esta pelea, pero no se actuó de la misma manera que con mi hijo. ¿Se deberá a algo? Se tendría que investigar dónde están los verdaderos culpables”.
Molina informó además que uno de los señalados se encontraría fuera de la provincia y el otro, en el exterior. “Habría que preguntar a dónde fueron trasladados por sus padres. No procedieron de la misma manera con ellos. Todo se sabe perfectamente”, concluyó.