Qué implica el acuerdo de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos

“Más allá del acuerdo puntual con Estados Unidos, es importante que Argentina tenga tantos acuerdos comerciales como sea posible. No se trata de limitarse a comerciar con una región o un país, sino con todo el mundo”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó a Chile, que mantiene más de 30 acuerdos de libre comercio y se especializa en la producción de ciertos bienes mientras importa el resto del mundo.