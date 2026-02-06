¿Qué dice el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos?
El entendimiento sobre “Comercio e Inversiones Recíprocos” establece un marco estratégico para continuar profundizando la relación económica bilateral. En el Gobierno indicaron que este acuerdo refuerza “la alianza estratégica y la confianza mutua con los Estados Unidos”, que ya tiene más de 330 empresas operando en el país.
En otro paso para fortalecer las relaciones directas que la Argentina entabla con la principal economía del planeta, el Gobierno que encabeza el presidente Javier Milei llegó a un acuerdo comercial con los Estados Unidos y ese entendimiento será enviado al Congreso para su tratamiento. La intención oficial es que el texto sea tratado en el período ordinario de sesiones.
El anuncio fue realizado desde Washington por el canciller, Pablo Quirno, que confirmó la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre la Argentina y la administración del presidente Donald Trump. Tras varios meses de negociaciones técnicas con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), ahora Milei brinda otro gesto de alineamiento con Trump, aunque un sector del gabinete nacional considera que algunos puntos del acta requieren un mayor análisis.
Ambos países coincidieron en profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversiones, con impacto directo en sectores estratégicos como la industria, el agro, la tecnología y la energía. El entendimiento, anunciado por la Casa Blanca, fue presentado como parte de una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de mercados abiertos y libre empresa”. “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!”, escribió el canciller en sus cuentas en redes sociales. Uno de los primeros en replicar el posteo de Quirno ha sido el Presidente, que resumió su mensaje en una sigla: “MA&AGA”. Ésta hace referencia al mensaje que primero extendió el propio Trump durante su primera presidencia y al que se sumó el mandatario argentino desde que asumió: “Make America and Argentina Great Again”.
Formalmente, la Oficina del Presidente difundió un comunicado tras la firma del acuerdo. “El acuerdo tiene como objetivo reducir barreras arancelarias y no arancelarias, facilitar el comercio de bienes y servicios, modernizar los procedimientos aduaneros y promover la inversión en sectores estratégicos como la energía, los minerales críticos, la infraestructura y la tecnología. Este entendimiento reafirma la decisión del Gobierno Nacional de integrar a la Argentina al mundo, dejar atrás décadas de aislamiento y avanzar hacia una economía abierta, competitiva y previsible, que premie la inversión, el trabajo y la innovación”, indica el texto que se viralizó en las redes.
Las conversaciones entre la Argentina y los Estados Unidos se profundizaron en noviembre pasado, con un texto que promovía la eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas, trabajo, medio ambiente, alineación en materia de seguridad económica, oportunidades comerciales, empresas estatales y subvenciones y comercio digital. Finalmente, ese acuerdo quedó firme.
El de Estados Unidos completa un anillo de acuerdos comerciales que también tiene como destino la Cámara de Diputados como el que alcanzaron la Unión Europea y el Mercosur. Se cree que este entendimiento será puesto a consideración este mes, en sesiones extraordinarias. En la mesa chica del jefe de Estado aseguran tener los votos para sancionarlo en ambas cámaras.
“Si pretende ser una nación que progrese, la Argentina tiene que tender a integrarse con todos los países del mundo”, indicó Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso. “Cuantos más países, mejor. Y, claramente, un tratado de libre comercio con Estados Unidos va en ese sentido, ¿no? Porque obliga a nuestros productores a ser más eficientes, pero también porque les abre un mercado mucho más grande que el que tenían hasta ahora para poder vender, y eso, claramente, va a significar más bienestar económico: no solo para quienes aprovechen esta oportunidad, sino también para el resto de los argentinos, por más producción, más empleo y mejores salarios”, fundamentó el economista.
Las dudas sobre el alcance y la reciprocidad del acuerdo Argentina-EEUU habían sido planteadas precisamente en noviembre por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA). “Se afirma que se trata de un marco para un acuerdo de concesiones recíprocas, pero en la realidad está desbalanceado y es asimétrico, ya que sólo Argentina asume compromisos para un futuro acuerdo bilateral”, advirtió en aquel momento. Asimismo, tampoco se saben cuáles serán las concesiones que haría EEUU, pero sí se enumeran los beneficios para aquel país respecto de las barreras arancelarias y no arancelarias, propiedad intelectual, acceso al mercado agrícola, trabajo y eliminación de ‘distorsiones’ de empresas públicas sobre algunos mercados, entre los ejes más importantes, subraya el CEPA. Desde ese punto de vista, considera que hay derechos de Estados Unidos y obligaciones de la Argentina.
Según se explicó oficialmente, con este acuerdo Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos, lo que, según la Cancillería, posibilitaría al país recuperar exportaciones por U$S 1.013 millones. Además, amplía a 100.000 toneladas el acceso preferencial a la carne bovina argentina, 80.000 toneladas más que el año pasado y explicaría exportaciones por U$S 800 millones.
A su vez, a través de su Banco de Importaciones y Exportaciones y la Corporación Financiera para el Desarrollo Internacional, la administración Trump brindará asistencia financiera para inversiones.
Argentina eliminará 221 aranceles de maquinaria, material de transporte, dispositivos médicos y químicos, y bajará al 2% el arancel de otras 20 posiciones, principalmente autopartes. Para vehículos, carnes y otros productos agrícolas, Argentina pondrá cuotas de importación, mientras que incluye previsiones para el comercio digital y “establece un marco seguro y favorable para las startups, fintech y empresas tecnológicas”.
Seis claves
1- Aranceles: con acceso preferencial
Ambos países abrirán sus mercados a productos clave. Argentina ofrecerá acceso preferencial al mercado para exportaciones estadounidenses, incluidos ciertos medicamentos, productos químicos, maquinaria, tecnologías de la información, dispositivos médicos, vehículos y una variedad de productos agrícolas. En reconocimiento a la agenda de reformas de Argentina y sus compromisos comerciales, y en coherencia con el cumplimiento de los requisitos relevantes de seguridad económica y de la cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre ciertos recursos naturales no disponibles y artículos no patentados para su uso en aplicaciones farmacéuticas. Además, EEUU podría considerar favorablemente el impacto del Acuerdo sobre la seguridad nacional.
2- Sin barreras: normas y evaluación de conformidad
En otro punto del acuerdo bilateral se señala que la Argentina se adapta a normas internacionales en sectores clave para facilitar el comercio. Asimismo, permitirá el ingreso de bienes estadounidenses que cumplan normas aplicables de Estados Unidos o internacionales, así como regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación adoptados por EEUU o entes internacionales, sin requerir evaluaciones adicionales, y continuará eliminando barreras no arancelarias en sectores prioritarios. Además, la Argentina aceptará la importación de vehículos estadounidenses fabricados según las Normas Federales de Seguridad y emisiones, así como los certificados y autorizaciones previas de la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, en su traducción al español) estadounidense para dispositivos médicos y productos farmacéuticos.
3- Más control: la propiedad intelectual y la protección del trabajo
La Argentina actuó contra un mercado regional relevante de productos falsificados y continuará mejorando el control sobre productos apócrifos y pirateados, incluyendo el ámbito digital. Además, se comprometió a abordar desafíos estructurales señalados en el informe “Special 301 de 2025” de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos, tales como criterios de patentabilidad, acumulación de patentes y denominaciones geográficas, y a avanzar en la alineación de su régimen de propiedad intelectual con estándares internacionales. Argentina ratificó su compromiso con la protección de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. Además, adoptará y aplicará la prohibición de la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso u obligatorio y reforzará la aplicación de las leyes laborales.
4- Medio ambiente: acceso al mercado agrícola
Argentina habilitó su mercado para ganado en pie estadounidense, se comprometió a habilitar el acceso para carne aviar en el plazo de un año y acordó no restringir el acceso a productos que utilicen ciertos términos para quesos y carnes. Simplificará los procesos de registro para carne vacuna, productos vacunos, menudencias y porcinos estadounidenses, y no aplicará registro de plantas para las importaciones de lácteos. Ambos países colaborarán en la eliminación de barreras no arancelarias que afecten al comercio alimentario y agrícola. También tomará medidas adicionales contra la tala ilegal; promover una economía más eficiente en el uso de recursos, incluso en el sector de minerales críticos; y cumplir plenamente con las obligaciones del Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
5- Coordinación: seguridad económica, soja y minerales críticos
Argentina profundizará la cooperación con Estados Unidos para combatir políticas y prácticas ajenas al mercado provenientes de otros países. Ambos países identificarán herramientas para coordinar enfoques sobre controles a la exportación, seguridad de inversiones, evasión de aranceles y otros temas relevantes. Paralelamente, los países colaborarán para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos. Además, acordaron trabajar hacia la estabilización del comercio mundial de soja. En cuanto a las empresas estatales y subsidios, la Argentina se comprometió a abordar posibles distorsiones creadas por empresas estatales y a resolver subsidios industriales que puedan afectar la relación comercial bilateral.
6- Servicios: ¿qué pasará con el comercio digital?
El texto del acuerdo de comercio bilateral señala que la Argentina se comprometió a facilitar el comercio digital con Estados Unidos reconociéndolo como jurisdicción adecuada bajo la ley argentina para transferencias transfronterizas de datos, incluidos datos personales, y a no discriminar servicios ni productos digitales de origen estadounidense. También tiene previsto aceptar, según su legislación, las firmas electrónicas válidas bajo la ley de EEUU. De acuerdo con el entendimiento arribado entre los Estados Unidos y la Argentina se enmarca dentro de una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de libre empresa, iniciativa privada y mercados abiertos”, coincidieron ambos gobiernos en el documento que fue redactado hacia fines del año pasado y que ayer fue firmado por las partes.