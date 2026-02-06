¿Qué dice el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos?

Ambos países coincidieron en profundizar la cooperación bilateral en comercio e inversiones, con impacto directo en sectores estratégicos como la industria, el agro, la tecnología y la energía. El entendimiento, anunciado por la Casa Blanca, fue presentado como parte de una “alianza estratégica basada en valores democráticos compartidos y una visión común de mercados abiertos y libre empresa”. “Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo del Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo. La Argentina será próspera!”, escribió el canciller en sus cuentas en redes sociales. Uno de los primeros en replicar el posteo de Quirno ha sido el Presidente, que resumió su mensaje en una sigla: “MA&AGA”. Ésta hace referencia al mensaje que primero extendió el propio Trump durante su primera presidencia y al que se sumó el mandatario argentino desde que asumió: “Make America and Argentina Great Again”.