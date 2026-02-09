Freidora de aire: los siete alimentos que debés cocinar para ahorrar tiempo y comer sano toda la semana

La freidora de aire superó la categoría de moda pasajera para consolidarse como un electrodoméstico indispensable en los hogares. Su diseño práctico y veloz permite cocinar con mínimo aceite, simplificando la rutina diaria en momentos de poco tiempo o escasa energía para la cocina. Sin embargo, el éxito del aparato reside en conocer con precisión qué alimentos se adaptan mejor a su tecnología, transformando opciones clásicas y soluciones exprés en verdaderos salvavidas para la organización semanal.