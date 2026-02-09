Boca perdió con Vélez y dejó pasar la oportunidad de ser líder

A los 18, un centro preciso encontró la cabeza de Matías Pellegrini, que abrió el marcador con un frentazo al segundo palo. Boca todavía intentaba acomodarse cuando volvió a sufrir. Casi de inmediato, otra intervención de Valdés dejó al delantero en posición de remate y el zurdazo significó el 2-0. La ráfaga fue un impacto del que la visita ya no logró recuperarse.