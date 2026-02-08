Boca va por Cetré: oferta enviada, acuerdo cerca y una negociación con dos clubes

El punto clave del pase

El principal escollo es administrativo. El pase está dividido: 50% pertenece a Estudiantes y el otro 50% a Independiente Medellín. La intención de Boca es comprar el 100% de la ficha. Con el "Pincha", el acuerdo está cerca; el tramo final será destrabar la negociación con el club colombiano para cerrar la operación.