Boca va por Cetré: oferta enviada, acuerdo cerca y una negociación con dos clubes
El "Xeneize" activó el cupo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia y avanzó con decisión por el atacante colombiano de Estudiantes. Ya hay propuesta formal, el entendimiento con el "Pincha" está encaminado y ahora resta resolver la parte del pase que pertenece a Independiente Medellín.
En el tramo decisivo del mercado, Boca aceleró por Edwuin Cetré. El movimiento responde a una urgencia concreta: aprovechar el cupo extraordinario habilitado tras la grave lesión de Rodrigo Battaglia. Con ese respaldo reglamentario, el Consejo de Fútbol eligió al atacante de Estudiantes de La Plata como prioridad.
Boca ya dio el primer paso: envió una oferta oficial y las conversaciones con Estudiantes están muy avanzadas. En el club entienden que el perfil de Cetré encaja por presente y características: desequilibrio, ritmo y gol. No es una apuesta; es una búsqueda puntual para cubrir una baja sensible.
El punto clave del pase
El principal escollo es administrativo. El pase está dividido: 50% pertenece a Estudiantes y el otro 50% a Independiente Medellín. La intención de Boca es comprar el 100% de la ficha. Con el "Pincha", el acuerdo está cerca; el tramo final será destrabar la negociación con el club colombiano para cerrar la operación.
El contexto del Mundo Boca
Mientras se define la llegada de Cetré, Boca se prepara para enfrentar a Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura. Se esperan cambios tácticos y un once retocado por las ausencias, entre ellas la de Edinson Cavani. La lista de convocados incluye juveniles como Leonel Flores, con chances de debut.
Boca ya hizo su parte: ofertó y avanzó. El cierre dependerá de alinear a los dos clubes dueños del pase. Si eso ocurre, el "Xeneize" sumará una pieza clave para un plantel que necesita respuestas inmediatas. El reloj corre y la negociación entra en tiempo de definición.