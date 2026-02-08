Secciones
DeportesFútbol

Boca va por Cetré: oferta enviada, acuerdo cerca y una negociación con dos clubes

El "Xeneize" activó el cupo extraordinario por la lesión de Rodrigo Battaglia y avanzó con decisión por el atacante colombiano de Estudiantes. Ya hay propuesta formal, el entendimiento con el "Pincha" está encaminado y ahora resta resolver la parte del pase que pertenece a Independiente Medellín.

Boca ofertó por Edwuin Cetré, delantero de Estudiantes de La Plata. Boca ofertó por Edwuin Cetré, delantero de Estudiantes de La Plata.
Hace 9 Min

En el tramo decisivo del mercado, Boca aceleró por Edwuin Cetré. El movimiento responde a una urgencia concreta: aprovechar el cupo extraordinario habilitado tras la grave lesión de Rodrigo Battaglia. Con ese respaldo reglamentario, el Consejo de Fútbol eligió al atacante de Estudiantes de La Plata como prioridad.

Boca ya dio el primer paso: envió una oferta oficial y las conversaciones con Estudiantes están muy avanzadas. En el club entienden que el perfil de Cetré encaja por presente y características: desequilibrio, ritmo y gol. No es una apuesta; es una búsqueda puntual para cubrir una baja sensible.

El punto clave del pase

El principal escollo es administrativo. El pase está dividido: 50% pertenece a Estudiantes y el otro 50% a Independiente Medellín. La intención de Boca es comprar el 100% de la ficha. Con el "Pincha", el acuerdo está cerca; el tramo final será destrabar la negociación con el club colombiano para cerrar la operación.

El contexto del Mundo Boca

Mientras se define la llegada de Cetré, Boca se prepara para enfrentar a Vélez Sarsfield por el Torneo Apertura. Se esperan cambios tácticos y un once retocado por las ausencias, entre ellas la de Edinson Cavani. La lista de convocados incluye juveniles como Leonel Flores, con chances de debut.

Boca ya hizo su parte: ofertó y avanzó. El cierre dependerá de alinear a los dos clubes dueños del pase. Si eso ocurre, el "Xeneize" sumará una pieza clave para un plantel que necesita respuestas inmediatas. El reloj corre y la negociación entra en tiempo de definición.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Estudiantes de La PlataDeportivo Independiente MedellínTorneo Apertura 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Regional Amateur: Tucumán Central conocerá a su rival este domingo

Regional Amateur: Tucumán Central conocerá a su rival este domingo

Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
2

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

De tortuga a liebre
3

De tortuga a liebre

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
4

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
5

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Messi marcó su primer gol de 2026 en el empate entre Inter Miami y Barcelona de Ecuador

Messi marcó su primer gol de 2026 en el empate entre Inter Miami y Barcelona de Ecuador

Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

Agenda deportiva de TV: horarios y canales para no despegarse del sillón este domingo

Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

Atlético Tucumán visita esta tarde a Sarmiento de Junín: hora, TV y formaciones

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

De tortuga a liebre

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Comentarios