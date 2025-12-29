El Gobierno apelará el fallo que suspendió el protocolo antipiquetes y acusa una maniobra política

La propia Monteoliva se expresó a través de su cuenta de X, donde afirmó que “este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina”. “Vamos a defenderlo a toda costa, porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz”, escribió la funcionaria, en un mensaje que luego fue replicado por el presidente Javier Milei.