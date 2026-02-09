¿Cómo se puede frenar la narcocriminalidad en Tucumán?

“Es innegable que en la actualidad se fortaleció la persecución del narcotráfico, con investigaciones más profundas, causas complejas y trabajo coordina entre fuerzas de seguridad y el Poder de Judicial. Eso permite empezar a desarticular redes que antes parecían intocables”, sostuvo la abogada. “El narcotráfico no es solo un delito económico, sino un fenómeno que genera violencia extrema, como lo demuestra el crimen de Érika. Combatirlo es una cuestión de seguridad pública, pero también de derechos humanos, especialmente de protección a las mujeres y a los sectores más vulnerables”, añadió.