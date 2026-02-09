¿Cómo se puede frenar la narcocriminalidad en Tucumán?

Especialistas en la materia, abogados y dirigentes coincidieron que es posible frenar el avance de la narcocriminalidad en la provincia. Dejaron en claro que no hay una fórmula mágica, sino varias y que no sólo está orientada a la persecución penal-
“Técnicamente es posible, pero requiere de acciones urgentes. Por ejemplo, ante la caída de una avioneta a pocos kilómetros del límite provincial, es vital la vigilancia tecnológica para detectar vuelos irregulares mediante la radarización y control aéreo. Pero también es necesario un plan de inteligencia criminal amplio y, por último, reforzar la presencia en las áreas críticas identificadas por el Operativo Lapacho”, opinó el abogado Facundo Criado.
“Hay que trabajar en la prevención y persecución de las bandas criminales”, sostuvo José Cano. El legislador declaró que recientemente se aprobaron técnicas especiales como las figuras del agente encubierto, el informante y el agente encubierto digital. “Esas herramientas, como la modificación del Código Procesal Penal para que se pueda realizar denuncias anónimas de venta de droga, serán claves para el desarrollo de investigaciones”, opinó.
El legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse añadió: “el modelo aplicado para secuestrar droga está funcionando. El paso siguiente es fortalecer el componente investigativo, utilizando la información que surge de los procedimientos para avanzar sobre organizaciones y no solo sobre el traslado de los estupefacientes”.
“Diría que hasta tenemos recursos humanos y tecnológicos que se han ido incorporando en estos últimos años, pero es más que evidente que no van de la mano con el crecimiento del narcotrafico y los delitos conexos. Esto se debe a la falta de planificación y de inteligencia criminal/penitenciaria. Hay que replantear el método de gestión de la seguridad”, sostuvo Cano.
“El Estado estáa mejor preparado para combatir delitos que se catalogan de complejos y en los que es necesario utilizar técnicas especiales de investigación”, sostuvo el abogado José del Río. “El tiempo, seguramente, posicionará a la Provincia con mejores herramientas para detectar estas actividades que se caracterizan por ser muy ocultas y de difícil descubrimiento”, agregó el profesional.
Otra mirada
Paula Morales Soria aseguró esta situación se puede revertir, pero los resultados no se darán de manera inmediata ni simple. “Se requiere una política criminal integral y sostenida en el tiempo, que combine prevención, investigación penal seria y decisión institucional”, opinó.
“Es innegable que en la actualidad se fortaleció la persecución del narcotráfico, con investigaciones más profundas, causas complejas y trabajo coordina entre fuerzas de seguridad y el Poder de Judicial. Eso permite empezar a desarticular redes que antes parecían intocables”, sostuvo la abogada. “El narcotráfico no es solo un delito económico, sino un fenómeno que genera violencia extrema, como lo demuestra el crimen de Érika. Combatirlo es una cuestión de seguridad pública, pero también de derechos humanos, especialmente de protección a las mujeres y a los sectores más vulnerables”, añadió.
“A la narcocriminalidad se la combate con trabajo duro y sin contemplaciones. No debe haber ninguna especulación contra las grandes organizaciones. Con prevención y presencia del Estado en los sectores vulnerables que son usados como eslabón y como consumidores finales”, finalizó Patricio Char.