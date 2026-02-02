Narcotráfico: para la oposición somos un "centro de acopio" y para el oficialismo hay "fuerte control"

Por su parte, el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse señaló: “Tucumán tiene una ubicación logística sensible, lo que siempre implica un riesgo potencial. Sin embargo, los datos actuales muestran que hoy funciona principalmente como territorio de intercepción y no de consolidación. El incremento en la cantidad de droga secuestrada el año pasado habla de una fuerte capacidad de control, ya que el Operativo Lapacho está logrando cortar el flujo antes de que se consolide el acopio”.