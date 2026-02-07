Claudio "Chiqui" Tapia en la previa del Super Bowl: la foto que desató críticas y encuentro con un polémico empresario vinculado a Jeffrey Epstein
El presidente de la AFA participó de un almuerzo exclusivo en Estados Unidos, compartió saludos con dirigentes influyentes y su viaje coincidió con tensiones judiciales abiertas en la Argentina.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, se encuentra en Estados Unidos en el marco de las actividades vinculadas al Super Bowl, mientras en el país continúan abiertos distintos frentes judiciales e institucionales.
El dirigente formó parte del almuerzo anual que acompaña a la final de la NFL, un encuentro reservado para invitados del ámbito empresarial y deportivo. La presencia quedó reflejada en sus redes sociales, donde agradeció la invitación y publicó imágenes junto a referentes de la industria, entre ellos Michael Rubin, fundador y director ejecutivo de Fanatics.
En el mismo mensaje, Tapia también mencionó a Casey Wasserman, empresario estadounidense que preside el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su nombre atraviesa por estas horas una fuerte discusión pública en su país luego de la difusión de correos electrónicos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada por delitos vinculados al tráfico y abuso sexual de menores en el caso que tuvo como eje a Jeffrey Epstein.
Tras conocerse ese material, funcionarios de Los Ángeles impulsaron pedidos para que deje su cargo. Wasserman respondió con un comunicado en el que lamentó aquella correspondencia y señaló que ocurrió más de dos décadas antes de que se hicieran públicos los crímenes. Además, afirmó que nunca mantuvo una relación personal ni comercial con Epstein. Hasta ahora, no fue acusado ni imputado en esa causa.
La publicación del titular de la AFA también echó por tierra las versiones que hablaban de eventuales impedimentos para ingresar a territorio norteamericano. Con su participación en el evento, dejó constancia de su estadía en la previa del partido que disputarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots.
En simultáneo, el expediente que se tramita en la Fiscalía de Pilar sigue en etapa investigativa. Días atrás, Tapia declaró de manera virtual, ratificó que se considera víctima de una maniobra extorsiva y negó vínculos con la vivienda que forma parte de la pesquisa, además de rechazar relación con los empresarios y dirigentes mencionados.
Mientras desarrolla compromisos en el exterior, la situación judicial mantiene su curso en la Argentina y suma derivaciones políticas y mediáticas alrededor de la conducción de la AFA.