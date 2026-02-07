Claudio "Chiqui" Tapia en la previa del Super Bowl: la foto que desató críticas y encuentro con un polémico empresario vinculado a Jeffrey Epstein

En el mismo mensaje, Tapia también mencionó a Casey Wasserman, empresario estadounidense que preside el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Su nombre atraviesa por estas horas una fuerte discusión pública en su país luego de la difusión de correos electrónicos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, posteriormente condenada por delitos vinculados al tráfico y abuso sexual de menores en el caso que tuvo como eje a Jeffrey Epstein.