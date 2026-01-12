Irán acusa a Estados Unidos y a Israel por la inestabilidad en ese país

En una entrevista televisada con la agencia estatal de noticias IRIB, Pezeshkian dijo que el gobierno está “dispuesto a escuchar a su pueblo”. También acusó a Estados Unidos e Israel de ordenar a los “alborotadores” crear inestabilidad en Irán después de la guerra de 12 días entre Israel e Irán el año pasado. La administración que encabeza Donald Trump está considerando opciones militares, incluidos algunos contra objetivos civiles, en respuesta a algunas de las manifestaciones más generalizadas en la historia de la República Islámica, dijeron funcionarios estadounidenses, hablando bajo condición de anonimato. El propio presidente Trump dijo en su plataforma Truth Social que Estados Unidos está “listo para ayudar”.