Cancillería desplazó a un diplomático en Siria por darle "me gusta" a un posteo en contra de Israel

De acuerdo con su perfil profesional, Calloni se desempeñaba como cónsul en la Embajada argentina en Siria desde septiembre de 2023. Previamente había ocupado el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Además, fue becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) entre 2020 y fines de 2023. Es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y posee una licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por la Universidad Nacional de Lanús.