Cancillería desplazó a un diplomático en Siria por darle "me gusta" a un posteo en contra de Israel

La Cancillería argentina dispuso el regreso inmediato al país del diplomático Alejandro Calloni, quien se desempeñaba como secretario en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria, luego de que se viralizara una captura de pantalla en la que aparecía dando “me gusta” a una publicación en redes sociales con contenido contrario al Estado de Israel. La medida fue confirmada por el canciller Pablo Quirno, quien además ordenó la apertura de un sumario administrativo.
El episodio generó un fuerte repudio público y obligó al Ministerio de Relaciones Exteriores a actuar con rapidez. A través de su cuenta oficial en la red social X, Quirno informó: “Hace minutos di la instrucción para iniciarle acciones sumariales al secretario Alejandro Calloni de @Cancilleria_Ar que trabajaba en la Embajada Argentina en la República Árabe Siria”. Asimismo, confirmó que dispuso su traslado inmediato de regreso a la Argentina.
La sanción se produjo luego de que se difundiera una captura en la que Calloni aparecía interactuando con una publicación de Instagram que hacía referencia a la gestación de un ataque contra Israel, situación que generó un amplio rechazo en redes sociales y encendió alarmas dentro del propio Gobierno, publicó TN.
De acuerdo con su perfil profesional, Calloni se desempeñaba como cónsul en la Embajada argentina en Siria desde septiembre de 2023. Previamente había ocupado el cargo de cónsul de Tercera Clase en la Cancillería entre enero de 2022 y noviembre de 2023. Además, fue becario del Instituto del Servicio Exterior de la Nación (ISEN) entre 2020 y fines de 2023. Es licenciado en Historia por la Universidad de Buenos Aires y posee una licenciatura en Relaciones Internacionales y Asuntos Exteriores por la Universidad Nacional de Lanús.
Hasta el momento, el funcionario no realizó declaraciones públicas sobre la sanción ni sobre las acusaciones que motivaron su desplazamiento. Sus perfiles en redes sociales permanecen configurados como privados.
El episodio se produce en un contexto diplomático particularmente sensible. Días atrás, el canciller Quirno había agradecido públicamente a su par israelí, Gideon Sa’ar, por el respaldo de Israel a la posición argentina frente a la actividad de la empresa petrolera Navitas Petroleum en las Islas Malvinas. La compañía, de origen israelí y con sede operativa en el Reino Unido, anunció que su filial británica avanzará con tareas de exploración y explotación offshore en el Atlántico Sur, en una zona cuya soberanía reclama la Argentina.
La inversión prevista supera los 2.000 millones de dólares y contempla una producción de decenas de miles de barriles diarios, lo que encendió alertas en el Gobierno nacional. En ese marco, Quirno remarcó que “la cuestión de las Islas Malvinas debe resolverse mediante la negociación entre las partes, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas y al derecho internacional”, y advirtió que “las empresas de cualquier nacionalidad deben abstenerse de avanzar de manera unilateral en la exploración o explotación de recursos naturales en áreas en disputa”.
Por su parte, el canciller israelí aclaró que Navitas es una empresa privada y que el Gobierno de Israel no participa de la operación, aunque expresó su pesar por el malestar generado. Además, sostuvo que espera que la controversia “se resuelva mediante el diálogo entre las partes y por medios pacíficos”, y destacó la relación bilateral entre ambos países bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.