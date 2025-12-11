Presentan una Red de Juezas y Jueces Penales de la Argentina “para construir un país más justo”

La gestación de esta articulación federal se remonta a un trabajo sostenido durante tres años, inicialmente impulsado por un grupo de magistrados del Noroeste Argentino (NOA). Una parte esencial de esta red se reconoce en la iniciativa conversada por el fallecido juez Mario Juliano y el juez Mario Velázquez, magistrado del Colegio de Jueces del Centro Judicial Monteros, en Tucumán. Velázquez, reconocido por abordar casos sensibles de violencia de género y utilizar un enfoque integral para asegurar la tutela judicial efectiva de víctimas en situación de vulnerabilidad extrema, fue clave en la activación de este espacio colectivo. A la semilla inicial se sumaron luego jueces de los fueros nacional y porteño, “junto con la experiencia decisiva de la Red de Jueces de la Provincia de Buenos Aires, y el trabajo de colegas del sur del país en torno a las reformas procesales, consolidando así una dimensión verdaderamente federal”.