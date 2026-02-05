Horóscopo chino: por qué Ludovica Squirru pide prestar atención a la energía del Caballo de Fuego

El año del Caballo de Fuego irrumpe con una energía intensa, veloz y difícil de ignorar. Todo parece acelerarse: las emociones, los vínculos y las decisiones que se postergaron empiezan a pedir acción inmediata. En este escenario de movimiento constante, el horóscopo chino vuelve a ofrecer claves para entender qué está pasando y cómo pararse frente a esa fuerza arrolladora.