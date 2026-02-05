Horóscopo chino: por qué Ludovica Squirru pide prestar atención a la energía del Caballo de Fuego
En un año atravesado por cambios, impulsos y decisiones clave, Ludovica Squirru comparte tres consejos esenciales para no quedar atrapados en la intensidad del Caballo de Fuego y aprender a usar esa energía a favor.
El año del Caballo de Fuego irrumpe con una energía intensa, veloz y difícil de ignorar. Todo parece acelerarse: las emociones, los vínculos y las decisiones que se postergaron empiezan a pedir acción inmediata. En este escenario de movimiento constante, el horóscopo chino vuelve a ofrecer claves para entender qué está pasando y cómo pararse frente a esa fuerza arrolladora.
Ludovica Squirru, una de las voces más reconocidas en astrología oriental, advierte que este período puede ser tan transformador como desafiante. Lejos de invitar al desborde, propone tres consejos concretos para atravesar el año con mayor conciencia, equilibrio y foco, y convertir la intensidad del Caballo de Fuego en una aliada, y no en un obstáculo.
Año del Caballo de Fuego 2026: Ludovica Squirru advierte sobre un ciclo “indomable”
El 17 de febrero de 2026 comienza el año del Caballo de Fuego, una etapa que la astróloga Ludovica Squirru define como “indomable” y que, según advierte, pone a la humanidad frente a un verdadero “examen” de conciencia.
En un contexto global atravesado por “transformaciones profundas en todos los planos”, la autora de Horóscopo Chino 2026: Caballo de Fuego (Ediciones B) sostiene que atravesar este ciclo no será cuestión de azar. Por eso, propone tres ejes de acción para transitar la intensa “doble energía de fuego” sin quedar arrasadas por su fuerza.
El mensaje de Ludovica Squirru para atravesar la intensa energía del Caballo de Fuego
Definido como “creativo, noble y enérgico, pero también impredecible y temperamental”, el Caballo de Fuego despliega una energía que, si no se logra “autodomesticar”, “puede arrasar con todo”. Frente a este escenario, Ludovica Squirru propone tres claves para aprender a “cabalgar” su fuerza sin quemarse en el intento:
1 - Cuerpo, mente y espíritu
El primer pilar que plantea la astróloga se basa en el cuidado de la salud de forma “integral y holística”, articulando cuerpo, mente y espíritu.
En un contexto marcado por una hostilidad diaria que describe como un “desafío”, considera indispensable fortalecer la salud para enfrentar la realidad. Este enfoque permite mitigar la tensión constante que provocan las crisis cotidianas.
2 - Espíritu comunitario
Según Squirru, aunque el Caballo de Fuego se asocia a una energía “egoísta”, también despierta un fuerte impulso altruista y comunitario. Por eso, la segunda estrategia apunta a buscar sostén emocional en “la familia, los amigos o comunidades solidarias”.
La astróloga identifica un “costado luminoso” en el interior del país, donde observa procesos de reinvención colectiva, con personas que “arman redes de ayuda y comparten lo que tienen”. En ese sentido, subraya que “ese espíritu comunitario será clave para sobrevivir al año del Caballo de Fuego”.
3 - Intuición
La tercera clave consiste en fortalecer un mecanismo de defensa mental, dado que, según anticipa, la realidad de 2026 será “hiperrealista, casi de ciencia ficción”.
En ese marco, insiste en que es fundamental “desarrollar la intuición como herramienta de supervivencia”, ya que permite evitar trampas y estafas.
Ludovica Squirru afirma que 2026 “no será un año de privilegios, sino de conciencia”. Aunque la energía del Caballo de Fuego es “indomable”, puede convertirse en motor de cambios positivos si se la canaliza con “creatividad, solidaridad y coraje”.
El cierre es claro: “No se trata de tener suerte, sino de aprender a cabalgarla”. La fortaleza anímica, el cuidado integral y la intuición serán las herramientas centrales para enfrentar la intensidad de este período.