Horóscopo: Mhoni Vidente revela los días clave y los números de la suerte de febrero 2026 para cada signo
Mhoni Vidente revela qué le depara febrero 2026 a cada signo del zodíaco, con predicciones sobre amor, trabajo, dinero y energía espiritual. Consejos clave, advertencias y oportunidades para aprovechar al máximo el mes según el horóscopo.
Febrero de 2026 llega con movimientos energéticos decisivos y Mhoni Vidente vuelve a captar la atención de millones de seguidores con sus predicciones signo por signo. La astróloga anticipa cuáles serán los días clave del mes, momentos que pueden marcar giros importantes en el amor, el trabajo, la salud y las decisiones personales. Según sus predicciones, no todos los días tendrán la misma intensidad y saber identificarlos puede marcar la diferencia.
Además, la vidente más consultada de Latinoamérica revela los números de la suerte que acompañarán a cada signo durante febrero. Estas cifras, asociadas a oportunidades, cierres y comienzos, funcionan como guías para atraer energías favorables y potenciar la fortuna. Conocé las fechas más importantes y los números que pueden convertirse en aliados durante el mes.
Mhoni Vidente: los mejores días de febrero 2026 para cada signo
Aries: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 20, 21, 26 y 28
Tauro: 2, 5, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 27 y 28
Géminis: 1, 4, 6, 9, 10, 15, 20, 21, 25 y 27
Cáncer: 1, 3, 6, 9, 11, 15, 17, 20, 21 y 27
Leo: 1, 7, 9, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 26 y 28
Virgo: 1, 2, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 21, 24 y 28
Libra: 2, 4, 5, 10, 12, 15, 17, 21 y 26
Escorpio: 3, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 25 y 28
Sagitario: 3, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 25 y 27
Capricornio: 1, 3, 5, 8, 10, 11, 15, 20, 25, 26 y 28
Acuario: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 20, 25 y 28
Piscis: 1, 2, 5, 8, 9, 11, 14, 15, 20, 21, 25 y 27
Predicciones de Mhoni Vidente para febrero 2026: cómo impacta el mes en cada signo
Aries
Calmen la mente y eviten el exceso de pensamientos. Dormir mejor será clave. Resuelvan asuntos pendientes y, si no se puede, avancen sin mirar atrás.
Tauro
Una oportunidad laboral prometedora se presenta y puede cambiar su rumbo. Analicen con cuidado. Ordenen, vendan o donen lo que no usan y cuiden sus finanzas.
Géminis
Su luz personal los vuelve tema de conversación. Es buen momento para sumar un proyecto propio a su actividad actual. Pongan en regla papeles y trámites.
Cáncer
Un amor del pasado intenta regresar, pero conviene cerrar esa etapa. Atención a engaños, malos entendidos o conflictos legales. Resuelvan rápido y elijan vínculos que aporten. Se activa la prosperidad.
Leo
Sanación mental en proceso. Es tiempo de soltar rencores, liberar tensiones y recuperar la calma interior.
Virgo
Ingreso de dinero inesperado. Confíen en su merecimiento y en la estabilidad que están construyendo. Es una etapa ideal para fortalecer su patrimonio. Apoyo económico o administrativo a los padres.
Libra
Un nuevo despertar les permite ver con claridad. Se va la pesadez y llega la estabilidad desde lo espiritual. Reciben un regalo que genera mucha alegría.
Escorpio
Surge una propuesta laboral desde el exterior muy relevante. Acepten. Limpien energías negativas y presten atención a personas con dobles intenciones.
Sagitario
El mes trae amor, crecimiento económico y estabilidad. Todo lo que esperaban comienza a manifestarse. Viajes y cambios positivos acompañan este gran momento.
Capricornio
Tiempo de pedir un deseo con fe. Una vela blanca o de siete colores y la invocación a Uriel ayudarán a concretarlo. Suerte, abundancia y equilibrio.
Acuario
Las oportunidades económicas se multiplican. Abrácenlas y protéjanse de malas energías.
Piscis
Excelente etapa para un negocio propio o un cambio laboral. Fomenten esos movimientos. En el amor, practiquen la gratitud y aléjense de quienes no eligen estar.