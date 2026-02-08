Entrenar tarde, ¿sí o no?: el horario ideal para no afectar el sueño

El ejercicio es una de los pilares que forma la base de una vida más saludable y longeva, así como lo son el sueño y el descanso. Ambos pueden condicionar al otro ya que dormir bien puede beneficiar el rendimiento físico, y a su vez, el ejercicio puede favorecer un mejor descanso, pero solo si se practica de la forma adecuada, y los momentos en que lo hacemos son determinantes.