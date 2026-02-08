Secciones
SociedadSalud

Entrenar tarde, ¿sí o no?: el horario ideal para no afectar el sueño

La actividad física puede beneficiar el descanso, pero solo si se practica en los momentos adecuados. ¿Cuál es la hora límite para hacer ejercicio?

Hacer ejercicio en horarios poco convenientes puede alterar el sueño. Hacer ejercicio en horarios poco convenientes puede alterar el sueño. Freepik
Por Luisina Acosta Hace 2 Hs

El ejercicio es una de los pilares que forma la base de una vida más saludable y longeva, así como lo son el sueño y el descanso. Ambos pueden condicionar al otro ya que dormir bien puede beneficiar el rendimiento físico, y a su vez, el ejercicio puede favorecer un mejor descanso, pero solo si se practica de la forma adecuada, y los momentos en que lo hacemos son determinantes. 

El hábito que ayuda a dormir mejor y retrasar el envejecimiento después de los 50 años

El hábito que ayuda a dormir mejor y retrasar el envejecimiento después de los 50 años

Hacer ejercicio no se trata solo de moverse. Para elegir una actividad debemos tener en cuenta los momentos y la intensidad con que la practicamos, para que el cuerpo aproveche sus beneficios sin alterar los ritmos biológicos. Hacer ejercicio de manera desordenada o a horas inadecuadas puede convertirse en un obstáculo para el descanso. Así, impediría que el cuerpo entre en un estado de relajación óptimo antes de dormir.

La importancia del horario para hacer ejercicio

La intensidad, la duración y, sobre todo, el horario en el que practicamos deporte pueden marcar la diferencia entre un descanso reparador y una noche de insomnio. Además, existen ciertos  tipos de ejercicio pueden favorecer el sueño, mientras otros pueden alterarlo si se realizan en momentos inoportunos. 

La clave está en conocer cómo ajustar la actividad física para que juegue a favor del descanso y no en su contra. En un artículo de la Universidad Johns Hopkins, citado por The Objective, resaltan cuáles son los horarios donde es conveniente realizar actividad y cuándo es mejor evitarla para que este no altere el descanso. 

¿Hasta qué hora es posible hacer ejercicio?

Realizar actividad física intensa a última hora de la tarde o por la noche puede ser contraproducente, ya que eleva la temperatura corporal y activa el sistema nervioso, dificultando la conciliación del sueño. Lo ideal es hacer ejercicio al menos tres horas antes de acostarse, permitiendo que el cuerpo regule su temperatura y entre en un estado de relajación progresiva antes de dormir, indicaron desde la institución.

En cuanto al tipo de ejercicio, es recomendable optar por actividades moderadas si se busca mejorar el descanso. Deportes como el yoga, el pilates o ejercicios de estiramiento pueden ser especialmente beneficiosos. Sobre todo, a ciertas edades y antes de acostarse, ya que favorecen la relajación muscular y reducen los niveles de estrés. En cambio, actividades de alta intensidad, como el entrenamiento de fuerza o el running, deben realizarse en horarios más tempranos del día para evitar una sobreestimulación del organismo.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño
1

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre
2

De tortuga a liebre

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle
3

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín
4

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier
5

El adiós definitivo a la Ciudad Universitaria en San Javier

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección
6

Cobos destacó la gestión en la Defensoría y confirmó que buscará la reelección

Más Noticias
Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Siguen las tormentas eléctricas: rige alerta amarilla y estas son las provincias afectadas

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

Agresión en patota: liberan a uno de los acusados por el ataque en Tafí del Valle

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

La Ciudadela volvió a latir: cómo vivieron los hinchas el regreso de San Martín

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

Vivir al borde del precipicio: el drama de los vecinos de un barrio taficeño

De tortuga a liebre

De tortuga a liebre

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

Caminar vs bicicleta: qué actividad ayuda más a perder peso y mejorar la resistencia

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Oscura, intensa y adictiva: José Coronado vuelve a Netflix con una miniserie española de cinco capítulos

Comentarios