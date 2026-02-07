Banda del Río Salí: dictan prisión preventiva para una mujer acusada de homicidio

El Ministerio Fiscal formuló cargos contra Jessica Giselle Flores (38), acusada como autora del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en Banda del Río Salí.
Según lo expuesto por el auxiliar de fiscal Lucas Maggio, el hecho ocurrió el 5 de febrero alrededor de las 16, cuando Roque Carlos Leiva se encontraba sentado en el exterior de un domicilio ubicado en barrio Fátima, Manzana 9, Lote 240, zona Ingenio San Juan, Banda del Río Salí.
En esas circunstancias arribaron al lugar Braian Márquez, su madre Jessica Giselle Flores y otras personas aún no identificadas, quienes circulaban en tres motocicletas de baja cilindrada. De acuerdo a la acusación, uno de los sujetos descendió del rodado, extrajo un arma de fuego y efectuó disparos contra Leiva, impactando un proyectil en una de sus piernas, para luego agredirlo con culatazos.
Ante esta situación intervino Darío Monti, quien se encontraba en el lugar con la intención de frenar la agresión. Fue entonces cuando Flores, desde otra de las motocicletas, extrajo una pistola calibre 380 y, con claras intenciones de causarle la muerte, efectuó varios disparos contra Monti, impactando uno de los proyectiles en el tórax y otro en el miembro superior izquierdo.
Como consecuencia del ataque, Monti falleció en el lugar producto de un shock hipovolémico por heridas de arma de fuego, mientras que Leiva fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón para su atención médica.
La Fiscalía sostuvo además que, tras el hecho, Flores ingresó a una vivienda cercana donde ocultó el arma utilizada, una pistola Bersa Thunder 380, debajo de un colchón, en una de las habitaciones del domicilio.
Finalmente, el auxiliar de fiscal solicitó cuatro meses de prisión preventiva para la imputada, mientras que la defensa requirió dos meses de arresto domiciliario. El juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente a lo solicitado por el MPF, disponiendo la prisión preventiva por el término de dos meses.
Asimismo, ordenó la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), a fin de que se realice un informe socioambiental sobre los dos hijos menores de edad de la acusada, atento al pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa, la cual además impugnó el fallo judicial.