Soledad Molinuevo, contra Osvaldo Jaldo: “La cárcel de Benjamín Paz no puede convertirse en el helicoide tucumano”

“Cómo puede ser que se termine deteniendo a chicos inocentes como método de presión”, afirmó la diputada libertaria.

Soledad Molinuevo advirtió que la cárcel de Benjamín Paz no puede convertirse en el "helicoide tucumano".
Hace 1 Hs

La diputada nacional Soledad Molinuevo (La Libertad Avanza Tucumán) cuestionó con dureza al gobernador Osvaldo Jaldo tras la detención de dos jóvenes acusados por el ataque ocurrido a la salida de un boliche en Tafí del Valle. 

A través de un mensaje publicado en la red social X (antes Twitter), la parlamentaria afirmó: “Cómo puede ser que se termine deteniendo a chicos inocentes como método de presión. ¿Desde cuándo el miedo es la herramienta para gobernar?”.

“La cárcel de Benjamín Paz no puede convertirse en un ‘helicoide tucumano’, donde se pisotean derechos y se somete a jóvenes que el propio poder reconoce como inocentes”, advirtió.

En el mismo mensaje, la diputada sostuvo que en Tucumán “las instituciones parecen no existir cuando pasan estas cosas”, y apuntó directamente contra la conducción política provincial. Según manifestó, la provincia necesita “conducción, responsabilidad y respeto por los ciudadanos”.

Por último, cuestionó el rol del Ejecutivo y remarcó que “gobernar no es disciplinar con el miedo ni avasallar la dignidad de las personas”, al tiempo que calificó la situación como “una verdadera vergüenza que no podemos naturalizar”.

Foto tomada de X/SoleMolinuevo. Foto tomada de X/SoleMolinuevo.
Temas TucumánOsvaldo JaldoGobierno provincialPenal de Benjamín PazSoledad Molinuevo
