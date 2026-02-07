¿Por qué recomiendan poner el pan dentro del frasco del azúcar?

Mantener el orden y la calidad de los productos en la cocina no siempre es una tarea sencilla. Uno de los problemas más frecuentes en los hogares, especialmente en épocas de mucha humedad, es encontrarse con el azúcar apelmazada. Ese momento en que vamos a preparar el café y descubrimos bloques duros en el frasco puede ser frustrante, pero existe una solución ancestral y sumamente económica.