El truco del congelador: por qué nunca deberías tirar el vino sobrante y cómo usarlo

Esta técnica de preservación resulta infalible para usos culinarios, ya que las bajas temperaturas apenas influyen en el resultado final de las preparaciones al fuego. Lejos de arruinar la receta, la integración de estos cubos de vino en salsas o estofados potencia las fragancias y otorga una complejidad de sabor mucho más marcada a cada plato. Para congelarlo solo debés poner los restos en cubos de hielos y dejarlos en el freezer.