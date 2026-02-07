Venezuela: el chavismo confirmó que liberará a todos los presos políticos la semana próxima

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró que el Gobierno prevé liberar a todos los presos políticos la semana próxima.
El funcionario recorrió la Zona 7 en el estado de Miranda, conversó con familiares de detenidos y, frente a las cámaras, afirmó: "Esperamos que entre el martes que viene y, a más tardar, el viernes, estén todos sueltos".
Rodríguez realizó estas declaraciones frente a la sede de la Policía Nacional Bolivariana en la zona de Boleíta. Durante la actividad estuvo acompañado por Grecia Elymar Colmenares Santander, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y por el diputado Jorge Arreaza, quien encabeza la comisión especial encargada de la consulta pública de la ley de amnistía.
La eventual liberación genera expectativas en Argentina debido a la situación de dos ciudadanos detenidos bajo la gestión chavista. El Gobierno nacional reclama activamente la libertad del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, detenidos desde diciembre de 2024 y mayo de 2025, respectivamente, en causas consideradas de tinte político. Hasta el momento, sin embargo, no se difundieron nombres de posibles beneficiados por la medida.
En ese contexto, Rodríguez explicó el avance parlamentario de la iniciativa: "Ya aprobamos la ley ayer (por el miércoles). Luego, el martes, hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos", enfatizó. El dirigente también pidió que el debate legislativo incorpore las propuestas surgidas en las consultas públicas con las víctimas.
Ley de amnistía en Venezuela
En esa línea, convocó a la ciudadanía a participar del proceso: "Váyanse a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, escuchen a las madres y familiares de los privados de libertad y tráigannos todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas", sostuvo. La propuesta legislativa contemplaría no solo las excarcelaciones, sino también mecanismos de compensación para los afectados.
La iniciativa fue presentada originalmente por la presidenta interina Delcy Rodríguez y abarca procesos judiciales correspondientes a los últimos 27 años de gestión chavista. El proyecto, que ya tuvo una primera aprobación parlamentaria y debe ser ratificado en segunda discusión, permitiría otorgar amnistía a detenidos por causas vinculadas a la confrontación política reciente y abrir el camino a su liberación definitiva.