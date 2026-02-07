Venezuela: el chavismo confirmó que liberará a todos los presos políticos la semana próxima

En esa línea, convocó a la ciudadanía a participar del proceso: "Váyanse a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, escuchen a las madres y familiares de los privados de libertad y tráigannos todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas", sostuvo. La propuesta legislativa contemplaría no solo las excarcelaciones, sino también mecanismos de compensación para los afectados.