Venezuela dio el primer paso para aprobar la ley de amnistía para presos políticos

Durante el debate parlamentario, Rodríguez sorprendió al pedir disculpas a los presos políticos detenidos a lo largo de casi tres décadas de gobiernos chavistas. Con una fotografía de Chávez y un crucifijo en la mano, expresó: “Pedimos perdón y tenemos que perdonar también”. Luego agregó: “Pedimos perdón porque, lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.