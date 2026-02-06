María Corina Machado sueña con elecciones “en pocos meses” en Venezuela

El proyecto de ley concede amnistía a casos basados en la Ley del Odio, traición a la patria, rebelión militar, sublevación, por generar zozobra con informaciones falsas, asociación ilícita, ultraje al funcionario, daños a la propiedad, importación y porte de artefactos explosivos o incendiarios, entre otros. También propone que la amnistía, en el caso del delito de “terrorismo”, “estará condicionada a que se demuestre que la acusación se fundamentó en una aplicación discriminatoria de la ley penal o en la violación de garantías judiciales”, e incluye casos de 2002, 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020 y de 2024 tras la cuestionada reelección de Maduro.