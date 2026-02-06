María Corina Machado sueña con elecciones “en pocos meses” en Venezuela

CARACAS, Venezuela.- La líder opositora María Corina Machado sostiene que Venezuela podría celebrar elecciones democráticas en menos de un año si se establecen condiciones de transición, en medio de una prolongada crisis política, marcada por la incertidumbre, la falta de un calendario oficial y la presión internacional.
En una entrevista concedida a medios internacionales, Machado indicó que un proceso electoral con votación manual y condiciones competitivas podría organizarse en nueve o 10 meses, siempre que las condiciones de transición se establezcan cuanto antes.
Las declaraciones de Machado se dan en un contexto inédito para Venezuela tras la detención hace semanas del presidente Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y la asunción de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina. En las últimas semanas, sectores del gobierno y de la oposición han sostenido encuentros para explorar cómo avanzar hacia un calendario electoral que permita la participación de todos los actores políticos.
La Administración de Donald Trump ha mantenido una postura ambivalente respecto al calendario electoral venezolano. Aunque funcionarios estadounidenses han mencionado la posibilidad de que comicios se celebren en un plazo de 18 a 24 meses, todavía no existe un plan definitivo ni una fecha oficial confirmada.
Debate sobre la amnistía a disidentes
Ayer, Venezuela avanzaba en la aprobación de una ley de amnistía que abarca delitos como “traición” y “terrorismo” -imputados por lo general a presos políticos- y ampara “infracciones” de jueces y fiscales. El Parlamento de mayoría chavista inició el primero de los dos debates reglamentarios para su aprobación.
El proyecto de ley concede amnistía a casos basados en la Ley del Odio, traición a la patria, rebelión militar, sublevación, por generar zozobra con informaciones falsas, asociación ilícita, ultraje al funcionario, daños a la propiedad, importación y porte de artefactos explosivos o incendiarios, entre otros. También propone que la amnistía, en el caso del delito de “terrorismo”, “estará condicionada a que se demuestre que la acusación se fundamentó en una aplicación discriminatoria de la ley penal o en la violación de garantías judiciales”, e incluye casos de 2002, 2004, 2007, 2014, 2017, 2019, 2020 y de 2024 tras la cuestionada reelección de Maduro.