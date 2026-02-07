El entendimiento comercial con Estados Unidos permitirá la merma de fricciones regulatorias

Desde una mirada más amplia, Invecq considera que los compromisos asumidos en materia regulatoria, de inversiones y de alineamiento normativo sugieren una profundización del vínculo económico con Estados Unidos que trasciende el comercio de bienes. “El acuerdo se inscribe en una estrategia más general de acercamiento bilateral por parte del gobierno argentino, orientada a fortalecer la relación con Washington y a consolidar apoyos externos en el frente financiero y geopolítico”, subraya. En este sentido, el entendimiento puede interpretarse menos como un instrumento estrictamente comercial y más como una señal de posicionamiento internacional, con potenciales implicancias sobre el acceso al financiamiento, la inversión extranjera y la inserción global del país.