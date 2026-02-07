Secciones
“Las Guerreras K-Pop” vuelven al teatro Belgrano

El universo coreano llega con Suerte Dorada y retoman la historia de la exitosa película animada.

RUMI, ZOEY Y MIRA. Regresan con un nuevo show, luego de convocar a 1.100 espectadores el año pasado. la gaceta / foto de matías vieito RUMI, ZOEY Y MIRA. Regresan con un nuevo show, luego de convocar a 1.100 espectadores el año pasado. la gaceta / foto de matías vieito
Hace 3 Hs

Vuelven “Las Guerreras K-Pop” con un nuevo espectáculo que apuesta a repetir el impacto que ya tuvo en la escena cultural tucumana. La obra infantil musical “Suerte Dorada” se presenta hoy a las 18 en el Teatro Manuel Belgrano, ubicado en Crisóstomo Álvarez 765. El show es apto para todo público y los menores abonan entrada a partir de los dos años. Las localidades se consiguen a través de la web EntradaNet.

Inspirada en la exitosa película animada de Las guerreras K-pop, la propuesta combina música, danza y una puesta visual que recrea el universo del pop coreano. En la provincia, el éxito de esta propuesta ya quedó demostrado. En noviembre del año pasado, “Las Guerreras Doradas” se presentó en el teatro municipal Rosita Ávila con cuatro funciones a sala llena. Más de 1.100 espectadores celebraron la obra.

Un fenómeno mundial

“Suerte Dorada” se presenta como una obra infantil musical que recupera el universo narrativo de la película. En escena, tres jóvenes artistas interpretan a Rumi, Zoey y Mira, integrantes del grupo femenino “Huntr x”, quienes llevan una doble vida como estrellas del K-Pop y defensoras de sus fans. A través de coreografías enérgicas y canciones reconocibles, el espectáculo propone un recorrido por los valores que atraviesan la historia.

El relato pone el foco en la valentía, la amistad y la lealtad, e invita al público a acompañar a las protagonistas en su misión. Las protagonistas enfrentan a la boy band rival “Saja Boys”, liderada por Jinu. La trama aborda la presión por la perfección en la industria del K-Pop y suma elementos de folclore, cultura asiática y una mezcla de idiomas en sus canciones.

El éxito en números

La película que inspira el espectáculo se consolidó como la animación más vista en la historia de Netflix. En su primer mes superó las 314 millones de visualizaciones y rompió récords dentro de la plataforma, por encima de títulos que habían marcado hitos de audiencia a nivel mundial.

El impacto de la película también fue musical. Las bandas ficticias lideraron rankings internacionales y lograron posicionarse por encima de grupos reales de alcance global. Canciones como Golden alcanzaron el primer puesto en listas como Billboard Hot 100 y ocuparon lugares destacados en Spotify Estados Unidos, lo que amplió aún más el alcance del fenómeno.

Un recorrido por Tucumán entre zambas y chacareras

