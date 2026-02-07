“Las Guerreras K-Pop” vuelven al teatro Belgrano

El relato pone el foco en la valentía, la amistad y la lealtad, e invita al público a acompañar a las protagonistas en su misión. Las protagonistas enfrentan a la boy band rival “Saja Boys”, liderada por Jinu. La trama aborda la presión por la perfección en la industria del K-Pop y suma elementos de folclore, cultura asiática y una mezcla de idiomas en sus canciones.