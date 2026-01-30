Secciones
Un recorrido por Tucumán entre zambas y chacareras
30 Enero 2026

“Todos por Máximo” es una cruzada solidaria destinada a costear el tratamiento médico del pequeño tucumano Máximo Rocha, un bebé de sólo cinco meses diagnosticado con parálisis cerebral y cuya calidad de vida puede mejorarse con un protocolo especial y experimental en México para regenerar las células dañadas, que cuesta U$S35.000. La campaña ha tenido distintas etapas y hoy habrá un festival musical especial para recaudar fondos para su viaje en el club Juventud Unida de Los Ralos, del que participará -entre muchos otros- el folclorista Oscarcito Godoy, desde las 22.

En otra propuesta en el interior, la Cervecería Herr Vilem de San Pedro de Colalao (frente a la plaza principal) recibirá al grupo Alborada para que celebre sus 20 años con la música popular con un espectáculo que reunirá temas de toda su trayectoria y con la participación de Dj Emanuel Muller para completar una velada festiva.

Desde las 20, en la plaza San Martín de Trancas y con acceso libre, estarán Los Norteños de Tucumán, Thiago Santucho, Zamba 4 y la Banda Explosiva.

En el marco de las peñas de la capital, “Tormenta de vino” es la propuesta que copará esta noche La Escondida (Miguel Lillo 234), con la presencia en vivo de Franco Gutiérrez, Bruno Díaz, Gaspar Rodríguez y Sol Santiagueño. En La 9 (9 de Julio 345) se anuncia la presencia de Alma Huayna, con Sofía Ibáñez como invitada especial. La Casa de Yamil (España 153) espera a Los Serenateños, Marcelo Aguirre y Sangre Mansera; y en El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre), a Q’Tono, Ruderales, Carlinho Luna y Rubén Paz.

Lo de la Paliza (Laprida 181), a su vez, anuncia a Maxi Giraud con un repertorio bailable de baladas latinas, románticas y melódicas.

