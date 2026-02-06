Crisis en la industria textil: “No es un problema de precios, es un problema de consumo”

El debate por el precio de la indumentaria en Argentina volvió al centro de la escena tras los dichos del ministro Luis Caputo sobre la conveniencia de comprar ropa en el exterior. Para Camilo Alan, histórico empresario del sector, esas afirmaciones no solo son erróneas, sino profundamente dañinas. “Un ministro de Economía no puede decir esas pavadas, es una falta de respeto a la gente que trabaja”, comentó a Canal E.