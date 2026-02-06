Secciones
Crisis en la industria textil: “No es un problema de precios, es un problema de consumo”

Camilo Alan, con más de 60 años en el rubro, criticó las declaraciones del ministro de Economía sobre el precio de la ropa y describió una industria “al borde del cierre”.

Hace 1 Hs

El debate por el precio de la indumentaria en Argentina volvió al centro de la escena tras los dichos del ministro Luis Caputo sobre la conveniencia de comprar ropa en el exterior. Para Camilo Alan, histórico empresario del sector, esas afirmaciones no solo son erróneas, sino profundamente dañinas. “Un ministro de Economía no puede decir esas pavadas, es una falta de respeto a la gente que trabaja”, comentó a Canal E.

Alan sostuvo que la comparación entre precios locales y compras en Europa es engañosa. “Él no compró Armani ni Versace, compró segundas marcas, productos chinos, y después compara con nuestra mercadería”, afirmó. Desde su experiencia comercial, remarcó que los precios locales están lejos de ser abusivos: “Yo vendo una camisa a 39.900 pesos, una remera a 13.000, zapatillas a 19.900. Si eso es caro, no sé qué es barato”.

El consumo paralizado y la industria en retroceso

El empresario fue contundente al describir el momento que atraviesa el sector textil. “Estamos vendiendo por debajo del costo para poder existir”, señaló, y enumeró cierres y despidos en parques industriales de todo el país. “Fábricas con maquinaria de última generación cerraron plantas y dejaron a cientos de personas en la calle”, advirtió.

Para Alan, el problema central no es el precio, sino la falta de ventas. “No entra gente a comprar. No es un problema de precios, es un problema de consumo”, insistió. Incluso relató escenas que reflejan la crisis cotidiana: “Fui a un mayorista un domingo a la tarde y había una sola caja abierta. Estábamos mi mujer y yo solos”.

También cuestionó las cifras oficiales de inflación. “Dicen que es del 2%, pero llené el tanque con 80 mil pesos cuando el año pasado gastaba 30 mil. ¿Cómo se explica eso?”, se preguntó, y agregó: “La inflación es mayor que antes y los salarios hoy aumentan menos”.

Importaciones, reformas y una microeconomía olvidada

Alan alertó sobre el impacto de las importaciones masivas y las plataformas extranjeras. “Son monstruos que te destruyen, están subsidiados y después te cobran lo que quieren”, sostuvo. Según explicó, ni siquiera los productos importados se están vendiendo: “No venden ni lo nacional ni lo importado”.

En cuanto a las reformas, marcó una diferencia: “Estoy de acuerdo con una reforma laboral que saque a los abogados caranchos”, pero reclamó que no se pierda de vista la vida cotidiana. “Hablan de macroeconomía y se olvidan de la microeconomía. La gente tiene hambre hoy”, graficó con crudeza.

El futuro, admitió, es incierto. “Estoy aguantando hasta que pueda, pero el futuro es cerrar”, concluyó.

