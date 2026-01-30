Habrá una subasta online de vehículos radicados en Tucumán

El miércoles 4 de febrero, el Banco Santander subastará 69 vehículos entre autos, motos y camiones de las marcas Fiat, Peugeot, Bajaj, Ford, Volkswagen entre otras. Será a través de Narvaezbid, una plataforma líder en subastas online de activos, especializada en la venta de bienes corporativos, industriales, vehiculares e inmuebles, sigue ampliando su oferta de subastas digitales de vehículos en Tucumán, abarcando distintos segmentos, modelos y rangos de precios a través de su plataforma. Los modelos incluyen unidades de los años 2016, 2024 y 2025, entre otros, ubicados en la provincia de Tucumán, además de Buenos Aires. Se trata de unidades comercializadas en el marco de ejecuciones prendarias y cuentan con valores base que parten desde valores significativamente inferiores a los del mercado: $ 500.000 para los autos y $ 300.000 para las motos.
Modelos destacados:
• Volkswagen Polo Track MSI, año 2025
• Fiat Cronos Drive 1.3 GSE CVT, año 2025
• Bajaj Rouser N 250, año 2024
• Camión Iveco 600s 44tla15, año 2025
• Volkswagen Cross Up! 1.0 MPI, año 2016
Esta subasta se suma a los más de 250 vehículos disponibles desde distintas empresas y entidades bancarias en todo el país. Para participar, solo es necesario registrarse en www.narvaezbid.com.ar
Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.
Las unidades se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos. En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios muy competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso información detallada y fotos reales de cada vehículo, la posibilidad de seguir ofertas en tiempo real y participar de forma 100% online, desde cualquier dispositivo. Por cualquier consulta por los lotes publicados pueden comunicarse al (011) 2150-5850 de lunes a viernes de 9 a 18 o vía whatsapp al (011) 5972-0949 las 24 horas.